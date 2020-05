María Patiño destapa la prueba de que José Antonio Avilés la engañó con su título universitario

Intensa mañana de revelaciones este domingo 10 de mayo en 'Socialité'. Rodeado de acusaciones sobre supuestas estafas y mentiras, José Antonio Avilés, todavía en Honduras tras ser expulsado la semana pasado de 'Supervivientes', deberá responder a su regreso a otro frente abierto, ya que María Patiño ha destapado un engaño sobre su título universitario, que en las últimas semanas ha sido puesto más que entredicho.

El título falso que Avilés envió a María Patiño

Según la presentadora de Telecinco, Avilés se puso en contacto con ella el pasado mes de febrero. A raíz de una polémica en la que se ponía en duda su credibilidad como periodista, no dudó en enviarle un documento que parecía ser su título universitario. Sin embargo, el equipo del programa ha investigado y ha descubierto que la foto recortada fue tomado en realidad de Google, ya que ni siquiera coincide la fecha de nacimiento.

"Él me dijo que no había derecho, que había tenido que trabajar mucho en bares para pagarse un título universitario", ha explicado Patiño, dejando caer que Avilés deberá responder a esta y otras muchas acusaciones cuando vuelva a España. "El director del centro en el que supuestamente estudió en Granada se está planteando tomar medidas legales", ha añadido la presentadora.

¿Otra víctima?

Por si fuera poco, 'Socialité' se ha puesto en contacto este domingo con otra supuesta víctima de los engaños del cordobés. Alejandro, copropietario de un negocio de cachimbas, ha asegurado que le prestó un servicio que Avilés nunca llegó a pagarle. "Me envió justificantes, pero nunca me llegó el dinero", ha explicado el supuesto afectado, afirmando que el exsuperviviente incluso le gritó "de forma agresiva" durante su conversación. "Al final me dejó de responder, me bloqueó y no le iba a denunciar por 300 euros", ha reconocido para zanjar.