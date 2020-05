Kiko Matamoros tacha de "rastrero y repugnante" cómo consiguió Avilés la entrevista con el padre de Julen

José Antonio Avilés no tiene idea de la que le espera una vez que pise España tras su periplo por Honduras como concursante de 'Supervivientes 2020'. 'Sálvame' ha tirado de la manta para descubrir varios supuestos engaños que el colaborador de 'Viva la vida' habría realizado. Todo comenzó con un título que acreditaba que había estudiado Periodismo en la Universidad de Gales y que el director del centro adscrito negó. Sin embargo, esto solo era la punta del iceberg.

Kiko Matamoros destapa a José Antonio Avilés en 'Sálvame'

El equipo de 'Sálvame' ha seguido investigando y ha descubierto presuntos delitos de estafa. Pero uno de los episodios por el que se lo critica más fervientemente es el modo en el que logró la primera entrevista al padre de Julen y por el que, según Kiko Matamoros, este no estaba al tanto. La versión de Avilés, explicada por Antonio Montero, es que habló con un hombre en un bar que resultó ser primo de los padres de Julen. A raíz de ese encuentro, dicha persona lo llevó hasta el padre, produciéndose la entrevista por la que el colaborador cedió los 18 mil euros que habría costado a los padres del niño.

Pero Matamoros niega que se produjera exactamente así. "Es la cosa más rastrera y más triste que he oído yo", asegura, antes de dar a conocer el modo en el que operó. La versión coincide hasta el momento en el que le presentan al padre de Julen, pero a partir de ahí difiere. "Tiene una conversación off the record con el padre. El padre le cuenta una serie de cosas y se habla de no publicar absolutamente nada. Él no sé si graba o se queda en la memoria con la conversación que ha tenido. Probablemente la grabara, la transcribe y se vende", asegura.

Según indica, el padre vio la conversación publicada en la revista Semana y poco después recibió una llamada de Avilés, quien le aseguró que le iba a dar 6000 euros. "El padre de Julen los declara, Hacienda le quita 1500 y él ha cobrado 4500 por una cosa que se vendió sin su autorización, sin su consentimiento y al parecer por un importe infinitamente superior. Avilés se cubre porque de alguna manera ha habido un acuerdo", asegura Matamoros, quien tacha de "absolutamente repugnante" al joven por "abusar así de la gente".

Más presuntas estafas

Durante la tarde del 5 de mayo, 'Sálvame' contactó con varias personas que afirman haber sido estafadas por José Antonio Avilés. Uno de ellos es Rafael, un empresario de cachimbas a quien el superviviente habría contratado para una falsa boda. Este se le habría presentado como alguien que organizaba más de 300 bodas al año y, en palabras del contactado por el programa, le habría estafado 600 euros.

José Antonio Avilés

"Me mandó en un documento de Word una V verde y su nombre y su número de cuenta y me dijo que ya me había hecho la transferencia. Me fui a Google y puse 'V de verificación' y era la primera V que salía". El colaborador habría seguido engañando al empresario, sin finalmente darle su dinero, pues incluso llegó a asegurarle que había realizado un giro en Correos. De ser esto cierto, Avilés podría haber incurrido en un delito de falsificación de documentos.

Otra de las afectadas por los presuntos engaños de Avilés sería Mari Paz, la propietaria de una marca de ropa a la que Avilés le pidió en torno a 20 y 30 prendas para sus apariciones en 'Viva la vida'. Sin embargo, la mujer asegura que nunca las vistió y que tampoco se las devolvió. El colaborador le habría asegurado que todavía no había podido ponérselas, pues estaba a la espera de que su estilista le diera el visto bueno y que esperaban en el armario de su camerino en Telecinco. No obstante, los colaboradores de Telecinco no poseen camerino propio ni armario ni estilista.