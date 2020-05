José Antonio Avilés llama entre lágrimas a 'Viva la vida': "Yo no he estafado a nadie"

Hace apenas una semana que fue expulsado de 'Supervivientes', pero José Antonio Avilés se enfrenta a un futuro incierto no ya en Honduras, sino a su inminente regreso a España. El colaborador de 'Viva la vida' deberá responder a las graves acusaciones que ha recibido en las últimas semanas sobre deudas, estafas y mentiras, también acerca de su carrera como periodista.

Emma García, en 'Viva la vida'

El sábado 9 de mayo, Emma García reconoció que Avilés había llamado hecho "un mar de lagrimas" a Raúl Prieto, director del programa de Telecinco en el que colaboraba hasta hace unos meses, cuando se enroló en la aventura de supervivencia. El colaborador se mostró preocupado por su continuidad en el magacín y defendió su inocencia, al menos en parte: "Yo no he estafado a nadie, una cosa es que tenga deudas y otra que haya estafado a alguien".

'Viva la vida' también se puso en contacto con la madre de Avilés, que confesó que solo había podido hablar con su hijo unos minutos, sin ahondar en los temas más espinosos que, apuntó una vez más, "tendrá que explicarnos cuando vuelva". Con todo, Avilés sí se puso en contacto con el programa y les transmitió su preocupación por cómo estaría llevando su madre toda esta agria polémica. Emma García dejó claro, en nombre de 'Viva la vida', que ellos también guardan cautela y le brindan su apoyo hasta que vuelva y tenga la oportunidad de explicarse.

Ylenia lo acusa de estafa

Entretanto, una de sus compañeras de plató como Ylenia, ha denunciado públicamente y sin reparos haber sido estafada por el cordobés. "Me siento engañada, estafada, por mi compañero", reconoció el mismo sábado. Según la exconcursante de 'Gandía Shore', Avilés le habría prometido un coche que nunca llegó, además de otro episodio con unas prendas de ropa que se puso para hacerle un favor y que luego escuchó él habría cobrado a sus espaldas. Por último, una polémica compra de lotería: "No enseñó el extracto de haberlo comprado y no coincidía la fecha, los boletos llegaron en el último momento".