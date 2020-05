Avilés responde a las dudas sobre su título de periodista: "Cuando llegue a España lo demostraré"

Una vez expulsado, José Antonio Avilés pudo conocer este domingo en 'Conexión Honduras' todo lo que se ha hablado de él durante su paso por 'Supervivientes 2020', repaso durante el cual descubrió que había perdido 23,2 kg. Jordi González fue el encargado de hacerle saber que en España se ha cuestionado su título como periodista, condición que, por otro lado, él ha utilizado en numerosas ocasiones para justificar su comportamiento en el concurso.

Avilés se mostró muy alterado nada más conocer todos los comentarios que se habían vertido sobre su trayectoria profesional. "Yo he hecho periodismo y en mi vida laboral he cotizado como periodista en la redacción de dos diarios digitales muy importantes de España", argumentó. Según él, además, para ello tuvo que presentar su título porque un compañero de trabajo le puso en duda ante el director del medio.

Avilés antes y después de 'Supervivientes 2020'

Por este motivo, el joven esperaba que este fuese uno de los asuntos que saliesen a la luz sobre él mientras estaba en 'Supervivientes'. "Con una compañera que se sienta en ese plató y, estando mi representante conmigo, dije que había terminado la carrera pero no la había homologado en España", explicó, aclarando así por dónde pueden venir las dudas sobre su formación.

Sin embargo, y pese a la insistencia de Jordi González, Avilés no quiso aclarar dónde estudió Periodismo, ni si se trataba de la famosa academia de Gales de la que tanto se ha hablado. "Cuando llegue a España lo voy a demostrar", repitió una y otra vez sin entrar en más detalle. Para insistir en la posesión de su titulación, informó de que cursó su carrera en una universidad e hizo "un año más de máster en otra universidad".

Avilés niega su aventura con Pavón

Avilés también replicó a las otras profesiones que supuestamente él también habría desempeñado, tal y como 'Sálvame' se ha encargado de recopilar en las últimas semanas. "No sé de dónde han sacado lo de odontólogo. Auxiliar de vuelo lo estudié en un curso de junio a septiembre pagado por mi padre", recordó, especificando el nombre de la academia.

Por otro lado, el expulsado se enfrentó a quienes dicen que él mismo presumió de haber vivido una noche de pasión con el torero Antonio Pavón, compañero de concurso. "No he tenido nada con Pavón", defendió, negando haberle contado este romance a Las Mellis o cualquier colaborador de Telecinco. Y, aunque añadió que nunca ha hablado de su vida personal y no piensa tomar medidas legales, sí pide "que se aporten pruebas" cuando se lanzan informaciones sobre su vida.