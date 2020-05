'Supervivientes 2020': Elena, Hugo, Jorge y Yiya, concursantes nominados de la Gala 11

En la Gala 11 de 'Supervivientes', celebrada este jueves 30 de abril, Ivana Icardi se convirtió en la primera líder tras la unificación de los dos bandos en Cayo Paloma. La argentina venció de nuevo a Hugo Sierra en una exigente prueba de resistencia, obteniendo así el privilegio de no verse expuesta a la nominación. Además, recayó sobre ella el poder de señalar a Elena Rodríguez, que se unió a Yiya, Hugo Sierra y Jorge Pérez como nuevos nominados del reality.

Ivana elige a la última nominada de 'Supervivientes 2020'

Jorge Javier Vázquez dio nuevas indicaciones a los robinsones, que debían escribir dos nombres en La Palapa. Hugo señaló a Yiya y a Jorge, una nominación que le resultó difícil: "Con Elena estoy en una tregua pequeña, pero no tengo nada en contra de Jorge", reconoció. Por su parte, el guardia civil apuntó a Ana María Aldón y también a Yiya, que pronto apuntaba a estar en manos del público esta semana.

Rocío Flores nominó a Yiya y a Hugo, mientras que Yiya hizo lo propio con Rocío y Jorge. En el último turno por parejas, Albert Barranco nominó a Yiya y Hugo. A su lado, Elena no tuvo tanta consideración como su exsuegro y señaló a Hugo y Rocío. Por último, Ana María escribió los nombres de Yiya y Elena: "Sé que a ellas no les importa estar expuestas en la nominación", reflexionó antes de quemar el papel.

Ivana, líder tras una noche amarga

Con Yiya y Hugo ya nominados, Ivana Icardi fue la encargada de decidir quiénes los acompañaban en esta tesitura gracias a su condición de líder de Cayo Paloma. Jorge fue el señalado en primera instancia. Después, la modelo lo tuvo claro y propuso a Elena como última nominada de la noche. Fue el momento positivo de una velada amarga para la argentina, tras una fuerte discusión con Hugo a causa de los motivos de su ruptura, que ella no acaba de entender. Tras volver a ganarle una prueba por segunda vez en una semana, le dedicó unas palabras amables: "Sabes que soy muy competitiva, es algo que me nace y no lo hago por pisar a nadie", a lo que Hugo respondió, esta vez sí, con buen tono: "Yo estoy acostumbrado a ganar, pero el DNI ya marca una edad de viejito. Estoy contento por ella, ella lo sabe".