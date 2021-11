Isabel Díaz Ayuso mostró su parte más personal en 'El hormiguero'. La presidenta de la Comunidad de Madrid acudió al espacio de Pablo Motos para hacer balance de sus últimos meses en el cargo. Eso sí, las cuestiones planteadas por el valenciano dieron pie a que la invitada se soltase y hablase de su vida. Sin embargó, utilizo la ocasión para justificar su forma de actuar durante la pandemia, aclarar cómo es su relación con José Luis Martínez-Almeida y cargar duramente contra Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Pablo Motos e Isabel Díaz Ayuso en 'El hormiguero'

La entrevista comenzó de una manera cómoda y con un recibimiento en plató que, según dijo Motos, "no se lo suelen hacer a todos los políticos". De hecho, el presentador quiso saber en su primera cuestión si los ciudadanos solían alabar a Ayuso por la calle: "Me aplauden por todas partes, estoy viviendo un momento precioso en mi vida", afirmó. La madrileña también detalló algunas curiosidades de su día a día, confirmó que le parece "fascinante" el mundo de "la taberna, de la terraza y de la caña". De hecho, aseguró que suele visitar estos establecimientos: "No soy mucho de tener cosas en la nevera, soy más del bar de abajo", bromeó.

Respecto a la gestión de las medidas sanitarias en Madrid, Ayuso sacó pecho de su polémica decisión de no cerrar la comunidad. Incluso, criticó al Ejecutivo de Sánchez y al resto de regiones que sí lo hicieron: "Los cierres son abusos de poder y son autoritarios", comentó. Es más, se atrevió a argumentar su plan de actuación con la incidencia que produjo las calles anegadas provocadas por Filomena: "El virus subió, por tanto, hay que salir a la calle, que corra el aire", afirmó.

Sus críticas a Sánchez e Iglesias

Aunque en líneas generales la entrevista le sirvió a Ayuso para dar su versión de la actualidad política, quizá los momentos más tensos se vivieron cuando se refirió a Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Sobre el exvicepresidente del ejecutivo central, la presidenta madrileña aseguró que no tenía ningún interés en volverlo a tener como rival y le lanzó un zasca: "No echo de menos a Pablo Iglesias, pero no acaba aquí, seguirá haciendo el mal en algún sitio", sentenció.

Respecto a la imagen que tenía sobre Pedro Sánchez, Ayuso intentó ser algo más correcta. Motos le preguntó en modo chistoso si el presidente del Gobierno le llamaba con frecuencia por teléfono. "Bueno, no es la relación más explosiva, pero cuando nos vemos en persona hay buen trato", aseguró la madrileña, quien dijo que al hablar con Sánchez "sabes que te está mintiendo". Todo lo contrario que con Almeida, con quien dice tener "química". Sin embargo, se mostró algo cansada de los rumores sobre sus desencuentros: "Hagamos lo que hagamos, tenemos siempre el foco puesto", explicó la política.