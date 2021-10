La tensión en la política madrileña no es nada nuevo, ya que siempre está de actualidad alguna de las fuertes declaraciones que se producen en la Asamblea de Madrid. En esta ocasión, Mónica García, diputada del Parlamento autonómico dentro del grupo parlamentario de Más Madrid, criticó la forma de trabajar de Isabel Díaz Ayuso. La también anestesista cargó contra la presidenta de Madrid y se mostró harta de las maneras con las que actúa ella y su equipo.

Mónica García e Isabel Díaz Ayuso

"Creo que es una estrategia del Partido Popular", dijo García para hablar del tono que suele emplear Ayuso en sus intervenciones. La política aprovechó su entrevista en 'La Roca' para hacer una dura reflexión sobre las posibles cualidades de la regidora autonómica: "Este circo no le viene bien a la política. Esa estrategia esconde una incapacidad para hacer política". De hecho, recordó que no se trata de una forma de trabajar nueva, ya que, según ella, ya la puso en marcha Esperanza Aguirre.

La madrileña detalló que, aunque había preguntado a Ayuso por diferentes temas relacionados con la sanidad pública, la pandemia o el cambio climático, "la respuesta siempre ha sido la misma". De esta manera, García quiso dejar claro que la presidenta y su equipo siempre terminan lanzando "insultos e improperios" contra la oposición. La diputada dio las razones por las que cree que surge este comportamiento: "Esta política de enfrentamiento le hace un flaco favor a la política. Creo que no les gusta el oficio de la política", comentó.

Mala relación fuera de la Asamblea

Al ser preguntada por la relación que mantenía con Ayuso fuera del Parlamento, Mónica García aseguró que sí que mantenían un trato educado, pero nada más allá de eso: "Si el debate fuera honesto dentro de la cámara, fuera podríamos compartir algo, pero en este caso es imposible. A mí no me sale tener una cara amable con quien me ha llamado de todo", sentenciaba frente a Nuria Roca.