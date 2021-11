'El hormiguero' volvió a entregar su conocida tarjeta, valorada en tres mil euros. Sin embargo, en esta ocasión, lo que podría haber sido un momento agradable para Pablo Motos, terminó siendo una situación algo incómoda, ya que era imposible entender al espectador seleccionado al azar. De hecho, el presentador bromeó con la idea de, incluso, quitarle el premio.

Pablo Motos y Paula Badosa, en 'El hormiguero'

Todo comenzó como suele ser habitual en el espacio de Atresmedia. Motos realizó la llamada junto a la tenista Paula Badosa, la invitada del 2 de noviembre de 2021. Después de un primer intento fallido, el espectador seleccionado dijo la contraseña que le otorgó la conocida tarjeta. Hasta ahí, todo parecía ir bien, salvo por la primera frase que se le escuchó al concursante: "Ponemos Antena 3", afirmó.

Segundos después, comenzó a escucharse la voz de varias personas que acompañaban al ganador del premio, mientras la llamada telefónica sonaba bastante mal. Estas complicaciones hicieron que fuera muy difícil hablar con él, por lo que Motos hizo una broma sobre el surrealista momento: "Está R2-D2 con él", comentó el presentador, visiblemente sorprendido.

La chistosa amenaza de Motos

Al ver que no había manera de entender al espectador y que el programa no podía continuar con normalidad, Pablo Motos hizo referencia a la cantidad de ruido que se escuchaba al otro lado del teléfono: "¿Cuántos estáis en casa? Voy a llamar a la Policía", comentó el valenciano en tono de humor, sin conseguir un poco de silencio para charlar con el afortunado.

"¿A qué te quito los tres mil euros?", dijo Motos irónicamente, ya que el joven no le hacía caso. Finalmente, se dio por perdido y despidió la conexión telefónica, no sin antes lanzarle un directo mensaje: "No cuelgues que te van a tomar los datos, luego sigues con la empanada que llevas", aseguraba el conductor de 'El hormiguero', despidiéndose del ganador.