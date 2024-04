Por Mario de Hipólito de Sande |

Tras un cambio en la programación, el martes 2 de abril se emite una nueva entrega de 'Baila como puedas' en La 1. En esta ocasión, el programa deberá afrontar una nueva situación, y es que una de sus concursantes no podrá seguir competiendo a causa de una grave lesión. Por lo tanto, una nueva celebrity entrará para sustituirla, convirtiéndose de esta manera en concursante de pleno derecho del programa presentado por Anne Igartiburu.

Jurado de 'Baila como puedas'

La nueva participante será la primera en salir al escenario y lo hará. En este programay no hay más que observar cuáles serán las canciones del resto de las parejas. 'Human', de 'Rang´n bone'; 'Rakata remix', de Beatriz Luengo Yotuel Romero ; 'Las 12', de Ana Mena ; 'Music', de Madonna ; 'Run the World', de Beyonce y 'Bamboleo', de Gipsy Kings interpretadas por los famosos en este programa.

El baile grupal se hará al son de 'Lady Marmalade', de la película 'Moulin Rouge', donde todos los participantes tendrán que demostrar su capacidad de trabajo en equipo e intentar destacar frente al resto. Beatriz Luengo, Norma Duval, Yolanda Ramos y Rafa Méndez juzgarán una gala más tanto esta actuación como las individuales, otorgado a una de las parejas cuatro dieces, es decir, un diez por cada miembro del jurado. Por otro lado, la expulsión va a ser muy reñida.

No es la primera lesión en 'Baila como puedas'

En la primera gala del programa, la pareja formada por Sabrina Salerno y su bailarín Nick también sufrió una lesión. Nick llegaba lesionado directamente a la actuación grupal: "Tengo el abductor fastidiado, no quiero forzar más y que se agrave". Además, por si fuera poco, la pareja había sido elegida capitana de su grupo. "Desde el suelo se dirige muy mal, estoy muy frustrado. Tengo mucha responsabilidad. Voy a tener que estar mirando y, para eso, no estoy aquí", aseguraba Nick. Más tarde, era la propia Sabrina la que durante la actuación sufría una caída y acababa lesionada también. Pero a diferencia de lo que sucederá en la gala del 2 de abril, la pareja no tuvo que abandonar el programa.