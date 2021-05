'Got Talent España' ya ha finalizado una de las temporadas más complicadas de su historia. La sexta edición ha estado marcada por el Covid y, aunque para los espectadores no haya sido muy diferente, sí que lo ha sido para el equipo, quienes han tenido que cambiar partes de la mecánica, hacer pruebas a todo el equipo en cada grabación e incluso no poder hacer las semifinales y final y directo como en años anteriores.

Dani Martínez, Paz Padilla, Edurne y Risto, en 'Got Talent'

Aun así, Telecinco y Fremantle concluyen una exitosa temporada que ha vuelto a contar con Santi Millán como presentador y Dani Martínez, Edurne y Risto Mejide en la mesa del jurado, siendo únicamente tres hasta el inicio de las semifinales, en las que se reincorporó Paz Padilla. A lo largo de las 15 entregas que ha tenido esta temporada, 'Got Talent' ha firmado una media del 19,9% y ha contado con 2.720.000 espectadores.

Arranca con mínimo, se despide con máximo

La esperada final de esta sexta edición no ha defraudado y prueba de ello es que ha firmado su máximo de temporada en esta gala del 30 de abril. Tanto es así que 3.150.000 espectadores han sido testigos del triunfo de Celia Muñoz, otorgando al programa un impresionante 25,2% con esta entrega que pone punto y final a una temporada que ya cuenta con una renovación para la séptima.

Curiosamente es en su primera gala, con la que se estrenaba la edición, con la que firma el mínimo de temporada. Debido a su enfrentamiento con el estreno de 'El desafío', 'Got Talent' arranca esta sexta edición el 15 de enero de 2021 con un 14,8% de cuota de pantalla y contando con el apoyo de 2.289.000 espectadores.

Audiencias de la quinta edición de 'Got Talent' Nº Programa Fecha Espectadores Share 1 15/01/2021 2.289.000 14,8% 2 22/01/2021 2.669.000 17,4% 3 29/01/2021 2.855.000 19,8% 4 05/02/2021 2.700.000 18,3% 5 12/02/2021 2.689.000 18,3% 6 19/02/2021 2.788.000 19% 7 26/02/2021 2.651.000 19,4% 8 05/03/2021 2.649.000 19,3% 9 12/03/2021 2.777.000 21% 10 19/03/2021 2.712.000 20,9% 11. 1ª semifinal 26/03/2021 2.738.000 21,4% 12. 2ª semifinal 09/04/2021 2.792.000 20,9% 13. 3ª semifinal 16/04/2021 2.651.000 21,2% 14. 4ª semifinal 23/04/2021 2.683.000 21,1% 15. Final 30/04/2021 3.150.000 25,2% Media Enero - Abril 2021 2.720.000 19,9%





Solo el estreno y la final de 'El desafío' pueden con 'Got Talent'

La sexta edición de 'Got Talent' se estrenó un poco tocada, pues ese mismo día, Antena 3 estrenó 'El desafío' con un enorme éxito. El resto de cadenas emitían cine (La 1 y Cuatro) y el tándem 'laSexta columna' + 'Equipo de investigación' en laSexta. A partir de su segunda entrega, el programa de Telecinco ya consiguió su liderazgo, el cual mantendría hasta su séptima entrega, pues en la octava se enfrentaría a la final del espacio de Antena 3, quien se posicionó líder.

A partir de la semana siguiente, la principal cadena de Atresmedia estrenó otro programa para paliar el éxito de 'Got talent' y estrenó la nueva temporada de '¿Quién quiere ser millonario?' con famosos, pero no consigue nunca superar al formato de Telecinco. Cuatro y laSexta conservan todos los viernes la misma programación, pero La 1 hace una pausa de 6 semanas con su cine para emitir 'Dos parejas y un destino', el cual tampoco consigue hacer sombra al programa de talentos.

La edición más vista desde la segunda en 2018

Con un share del 19,9% de media, la sexta edición de 'Got Talent' mejora +0,1 la cuota de su última tanda de programas, superando a la primera (19%), la tercera (17,7%) y la cuarta (19,8%). Además, se convierte en una de las temporadas más vistas en cuanto a número de espectadores, consiguiendo su tercera cifra más alta en el cómputo global.