Por Redacción |

No cesa la guerra contra Bárbara Rey. La colaboradora sigue analizando desde la distancia el paso de su hijo, Ángel Cristo Jr., por Honduras, pero también los ataques que recibe de su nuera, Ana Illas, tras meses de críticas. Días después del último aviso de la venezolana, la mítica exvedette ha respondido.

Sofía Cristo y Bárbara Rey

Hace unos días, la actual pareja de Cristo y con la que se casó en ' Supervivientes ' arremetió duramente contra Bárbara Rey en Telecinco: "Cuando vi todas las pruebas me quedé muerta., expresó como advertencia a la madre de Ángel Casto Jr. tras conocer su testimonio.

Días después, 'TardeAR' ha desvelado la reacción a estas declaraciones de Rey y de su hija, Sofía Cristo, que no le suelta la mano. "Vamos a demandar a todo el mundo", ha expresado la joven. "En porcentaje", añadía su madre. "Como siempre, desde la educación, demandaremos a la gente que nos difame, injure y calumnie", remataba la DJ.

No habla

Bárbara Rey también ha defendido su manera de actuar en la guerra que hay abierta con su hijo y su nuera: "Yo no me siento a hablar, me desahogo con mis amigos. Yo solamente pido que por la parte del otro lado, que intenten no hablar tan bien de nosotras como nos piden ellos. Realmente es agotador", expresaba sobre su postura.