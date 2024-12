Por Beatriz Prieto |

La noche del lunes 9 de diciembre, Telecinco ocupó su prime time con la emisión de un especial de '¡De viernes!' con Bárbara Rey como protagonista. Con el nombre de 'Bárbara Rey, mi verdad', el programa emitió una entrevista centrada en el pasado de la exvedette con el rey emérito Juan Carlos I, en la que reconoció abiertamente por primera vez, de forma pública, haber recibido pagos del antiguo monarca a cambio de unas fotografías íntimas juntos.

Beatriz Archidona y Santi Acosta en el especial de '¡De viernes!' de Bárbara Rey

La murciana recordó emocionada su delicada situación económica, hasta el punto de que. Por ese motivo, Bárbara empeñó "las pocas joyas que me quedaban" e incluso pidió ayuda al rey emérito, sin éxito. En medio de esa situación, la exvedette descubrió que se había quedado sin un papel en una serie porque Juan Carlos era quien "no quiere que trabajes" en televisión lo que, sumado a que una "amiga me calienta la cabeza",

Bárbara desmintió entonces la versión de su hijo, Ángel Cristo Jr., al afirmar que había sido su hermano quien había hecho las fotografías junto al emérito: "Por miedo a que tomen represalias en contra de mi hermano, yo comento que las fotos las había hecho mi hijo (...). Cuando pasan unos años y nos amenazan de muerte, le digo a mi hijo que dijera que las había hecho él (...). Creo que tiene un problema de narcisismo y se cree sus propias mentiras". Además, la murciana aseguró que "nunca ha sido mi pensamiento que esas fotografías salieran a la luz, las han sacado mi hijo y su representante para poder tener más programas y ganar dinero a mi costa".

"Yo no lo llamaría chantaje"

"Yo no lo llamaría chantaje. Quise decir que tenía esas fotografías, que iba a hacer público lo nuestro y que yo necesitaba ayuda", afirmó Bárbara. La exvedette defendió que "nunca en la vida me han dado el dinero que cuentan", sino lo justo para "salvar la hipoteca de mi casa y pagar el colegio de mis hijos", por lo que "yo le entrego las fotografías, pero me quedo con unas cuantas. Las mejores fotografías las tiene él". Bárbara incluso manifestó haber hablado con Juan Carlos para disculparse y comprometerse a que "el dinero que me ha dado, si yo trabajo, se lo voy a devolver". Asimismo, Bárbara aseguró que "me dan veinticinco millones de pesetas", y también que el emérito "me dice que me va a dar cien millones para que tenga una tranquilidad".

"Nunca me lo dieron y empiezan a intentar matarme", soltó la invitada, sin rodeos, antes de calificar a Juan Carlos como "la mayor desgracia de mi vida", tras vivir algo que "hoy en día se le llamaría acoso, entonces era un honor". "Me he cansado que me llamen chantajista. Evidentemente, se puede interpretar como chantaje, pero volvería a hacerlo si se hubiera comportado conmigo como lo hizo. Yo lo llamo préstamo por los servicios prestados", soltó la murciana, quien incluso reconoció que "volvería a hacerlo por mis hijos, por mis padres porque tenía que sacarles adelante y (...) por destrozar mi carrera, que me costó tanto sacrificio y esfuerzo".

La vedette habla sobre su mano negra: "La reina Sofía no quería verme en televisión ni él. Entonces es cuando yo le grabo".



???? #BárbaraReyMiVerdad

???? https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/bE0EdRv35y — De viernes (@deviernestv) December 9, 2024

Bárbara Rey sobre el presunto uso de dinero público por parte del Emérito: "No tienes principios. Eres el que tiene que dar cuentas de lo que has hecho con el dinero, yo no".



???? #BárbaraReyMiVerdad

???? https://t.co/0SLWhrFTIX pic.twitter.com/SpjhtdXS8F — De viernes (@deviernestv) December 10, 2024

"Nunca me he quedado con el dinero de los españoles"

"Yo nunca me he quedado con el dinero de los españoles. He trabajado y me he ganado el dinero", defendió además Bárbara. La exvedette apuntaba en este asunto directamente al emérito: "Si el rey me ha dado algo y verdaderamente ha utilizado el dinero de los españoles para que me den dinero, yo pediré en la demanda que tengo todavía puesta (...) que él venga a explicar si verdaderamente ese dinero era de los Presupuestos del Estado y de los contribuyentes". "Si eso fue capaz de hacerlo un hombre que tiene tantísimo dinero y poder, habría mucho que decir de él, más de lo que se ha dicho", criticó Bárbara.