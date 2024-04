Por Toño García Rodríguez |

La undécima edición de 'Tu cara me suena' aterriza este viernes 12 de abril en Antena 3 en busca de un nuevo ganador que tome el relevo de Miriam Rodríguez. Lo hará con un emotivo homenaje en el que exconcursantes como Merche y Falete se meterán en la piel de Carmen Sevilla y María Jiménez, respectivamente. También estará Roko, una de las ganadoras más emblemáticas del concurso de imitaciones, interpretando a Concha Velasco. Los concursantes de esta edición, David Bustamante, Raquel Sánchez Silva, Supremme de Luxe, Julia Medina, Juanra Bonet, Conchita, Valeria Ros, Raoul Vázquez y Miguel Lago, también se unirán a esta actuación, que terminará al grito de "¡Quiero ser artista!".

Concursantes durante la apertura de 'Tu cara me suena 11'

Será esta la primera vez que los nuevos participantes se enfrenten al pulsador, y ya sabemos qué artistas serán los imitados. David Bustamante se convertirá en el colombiano. Por otra parte, los triunfitos más junior, Raoul Vázquez y Julia Medina, se transformarán en, respectivamente. Juanra Bonet también se enfrentará al pulsador tras su paso como invitado en más de una ocasión. En su estreno como concursante, el presentador afrontará suy se meterá en la piel de

El humorista Miguel Lago será el rey del rock and roll, Elvis Presley, y Valeria Ros se convertirá en la cantante Britney Spears con el tema "Gimme More". En el caso de Conchita, su estreno en 'Tu cara me suena' será con la canción "Blank Space" de Taylor Swift. Por último, Raquel Sánchez Silva interpretará a María Bas (Nebulossa) con "Zorra", el tema que representa a España en el Festival de Eurovisión 2024. El fragmento publicado ha despertado una gran ola de comentarios positivos hacia la actuación de la presentadora en las redes sociales y son muchos los que sostienen que se trata de una de las mejores imitaciones del formato.

Un casting de 60 personas

"Ellos son nueve, pero hemos visto a muchísima gente. Algún invitado viene, y no lo saben, pero están haciendo un casting", confesaba Tinet Rubira en la rueda de prensa de presentación. "Esta temporada hemos visto a 60 personas, ellos han sido los escogidos y no nos arrepentimos, de momento", bromeaba, desatando la risa de los concursantes. "Cualquiera puede ganar", añadía también el productor, algo que generaba ciertas dudas en Miguel Lago, antes de revelar que "todos los concursantes que han pasado quieren volver", lo que demuestra la calidad del formato de imitaciones.