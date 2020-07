Barei, destrozada tras la muerte de su prima de 14 años en un accidente en un campamento

La familia de Bárbara Reyzábal, más conocida como Barei, se ha visto sacudida este fin de semana por una trágica noticia. La prima de la cantante falleció ahogada en el río en Trescares, en Penamellera Alta (Asturias), tras volcarse la canoa que manejaba junto a otra compañera, según ha informado La Voz de Asturias.

La representante de España en el Festival de Eurovisión 2017 ha transmitido su dolor a través de un vídeo en Instagram. "Hola familia, os hago este vídeo para deciros que si no he estado muy activa en las redes sociales estos días es por algo que muchos ya sabéis y me estáis preguntando. Hemos sufrido una desgracia en la familia, la muerte de la hija de mi primo en un accidente en canoa en un campamento de verano", ha detallado.

Muy afectada, Barei ha lamentado el adiós tan temprano de su familiar. "La muerte siempre duele pero cuando es en estas circunstancias y con estas edades, el dolor es inmenso. No me quiero imaginar, ahora que soy madre y siento las cosas de manera diferente, el dolor que tienen que estar pasando. Supongo que solo con el tiempo podrán, de alguna manera, hacerlo llevadero del dolor, vivir con ello. Tiene dos hijos por los que tienen que seguir viviendo y salir adelante, pero estas noticias te rompen en dos", reflexionaba.

Barei también quiso agradecer las muestras de cariño de sus seguidores. "Muchas gracias por el cariño que me estáis enviando y dejaros un texto que escribió mi hermana y que no podría definir mejor lo que es vivir. En mi familia hemos aprendido a vivir con la muerte cerca, son parte de los mismo la vida y muerte. Desde que mi padre murió cuando yo tenía un año y pico, han sido tantísimas pérdidas de tantísima gente querida y tantísimos familiares que pensábamos que el cupo ya estaba cubierto, que no podía haber algo más dramático, pero sí. Con catorce años duele mucho más que a cualquier otra. Ojalá Ana esté bien donde esté, y viva en paz. Gracias", zanjaba como despedida.

Sin cobertura y con difícil acceso

La joven Ana Reyzábal Rus estaba pasando unos días de campamento en la localidad cántabra de Comillas. Según recoge La Voz de Asturias, ella y otros veinte adolescentes iniciaron el descenso del Cares a las 16:00 h, bajo la tutela de cuatro monitores. Dos horas después, la canoa biplaza volcó en una zona de rocas y rápidos.

Tras el accidente, ambas salieron despedidas y quedaron sumergidas. Solo una de ellas salió a flote. Un monitor se quedó en la zona, mientras los demás continuaron el descenso con el resto del grupo. Allí pudieron avisar a Emergencias unos 50 minutos despuñes, pues en la zona del incidente no había cobertura móvil. Pasadas las 20:00 h, un monitor encontró el cuerpo de la joven entre unas rocas, pero no era posible extraerlo a la superficie.

Fue precisa la intervención del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y del Grupo Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), pues la zona del río está rodeada de montañas. Dada el complicado acceso, los agentes montaron una línea de vida para descender de forma segura hasta el río y una tirolina de orilla a orilla, como pasamanos para los buzos ante la fuerte corriente del río. Finalmente, dos miembros del GEAS llegaron al lugar donde se encontraba el cadáver y lograron extraerlo.