'Barry' comienza a rodar su tercera temporada

No todas las series se han repuesto al mismo ritmo de los estragos derivados de la pandemia de coronavirus. Mientras que otros títulos de HBO, como 'Succession' o 'Euphoria', han conseguido arrancar sus rodajes tras ver trastocados sus planes iniciales, 'Barry' ha estado mucho más tiempo en el limbo. Por suerte, la larga espera ha terminado y el equipo de esta dramedia criminal finalmente ha vuelto al trabajo.

Cuando el avance de la pandemia hizo que la industria televisiva se paralizara en seco en marzo de 2020, el elenco de 'Barry' se encontraba realizando las lecturas de guion de la tercera temporada. El rodaje debía arrancar ese mismo mes, pero se tuvo que posponer indefinidamente. Más de un año después, Henry Winkler, que se alzó con un Emmy por dar vida a Gene Cousineau en la serie, ha confirmado que las cámaras se han puesto en marcha.

"Primer día en el set de 'Barry'... Temporada 3", indica el veterano actor, añadiendo la fotografía del cartel de una producción teatral protagonizada y dirigida por Cousineau. Detrás de las cámaras de la ficción se encuentran una vez más los creadores Alec Berg y Bill Hader, quien también repite encarnando al personaje titular, un asesino a sueldo que decide reciclarse como actor para encontrar una forma de canalizar sus violentos traumas.

First day back on the BARRY set .. Season 3 pic.twitter.com/pUDwyDlamE