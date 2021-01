La surrealista "batalla militar" entre Caprile y Nani en 'Maestros de la costura 4': "¡Te estrellas y te matas!"

La primera pruebas de equipos de la cuarta edición de 'Maestros de la costura' fue un auténtico desastre. Los jueces no daban crédito a los resultados de los aprendices, que presentaron todas sus piezas inacabadas y con graves errores. El detonante de la catástrofe fue la elección de los tejidos, pues los capitanes ya la liaron al no coger los más adecuados para hacer las prendas asignadas.

Discusión entre Caprile y Nani, en 'Maestros de la costura'

Ancor fue uno de los capitanes de estos dos equipos tras ser el mejor en la prueba anterior. "Soy una persona dulce y me ha venido un poco grande esta experiencia", alegaba el aprendiz, que reconocía sus errores sin pudor, como llevarse seda natural para usarla como entretelas. Nani, miembro de este equipo y militar de profesión, confesó en las valoraciones haber sido consciente de todo: "Pero no me he mojado para no ponerle más nervioso". "Luego tampoco me he mojado porque no he sido yo quien ha decidido que fuese él jefe de equipo, y luego por mi trabajo y mi forma de ser, jamás le voy a quitar el puesto a un compañero a no ser que él delegue o me pida ayuda. Jamás", seguía explicando la aprendiz para justificar su actitud.

Lorenzo Caprile no daba crédito y quiso hacer un símil que tuviera relación con Nani, ya que es militar: "O sea, que tú estás en una misión del ejército y ves que te vas a estrellar, pero con tal de no quitar la autoridad a tu superior, te estrellas. Muy bien", decía serio el miembro del jurado, a lo que la concursante le respondió gritando: "¡Yo no puedo tomar el mando de una aeronave de la que no estoy capacitada para manejar!". Él no quiso seguir teniendo la discusión y la zanjó calmándose: "Vale, vale, si ya me has contestado. Y te mueres. Y nos morimos todos porque no le puedo contestar". María Escoté intervino para dar su punto de vista al respecto: "Pues yo te voy a decir una cosa. Aquí no estamos en el ejército y estamos en nuestro taller. Si ves que tu jefe no es capaz y tú puedes afrontarlo, debes hacerlo. Se llama compañerismo".

Toque de atención a Lluís por reírse de una compañera

Lluís, riéndose de las correcciones a Laura, en 'Maestros de la costura'

Desde que comenzó el primer programa de la edición, Lluís se convirtió en uno de los protagonistas por sus comentarios y contestaciones, siendo catalogado como el villano en las redes sociales. Además, fue el primero de los concursantes que se llevó un toque de atención de los jueces. Cuando estaban valorando los vestidos de la primera prueba, Escoté le hizo ver a Laura que había elegido un mal tejido y que el bajo estaba mal cosido. Por detrás, Lluís se reía, por lo que Caprile le pidió una explicación: "No lo sé ni yo. Me han entrado los nervios", decía el concursante.

Aun así, el juez no las tenía todas consigo: "Parece que estás como disfrutando por lo que María le está diciendo a Laura". Sin embargo, Lluís la lio más con su respuesta: "Ah, no, no. No lo estaba escuchando". Al oír estas palabras, Escoté se sitió ofendida y le explicó que de las valoraciones a los compañeros se puede aprender mucho. "Me ha dado la risa y no podía estar por todo", era la justificación que daba Lluís, quien acabó pidiendo disculpas a Laura, a regañadientes, obligado por el jurado del talent.