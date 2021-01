'Maestros de la costura 4': Elena, primera aprendiz expulsada de la edición

La noche del lunes 25 de enero, Televisión Española estrenó la cuarta edición de 'Maestros de la costura' con Raquel Sánchez Silva al frente y Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain de nuevo como miembros del jurado. Un debut que, tras las primeras pruebas a las que se enfrentaban los doce aprendices, concluyó con la expulsión definitiva de Elena.

Elena, junto a Raquel Sánchez, se despide de 'Maestros de la costura 4'

El primer reto de la edición al que tuvieron que enfrentarse al reto de definirse a sí mismo a través de la prenda que confeccionaban. Un desafío en el que destacaron aprendices como Ancor, Javier, Lluis, Nani o Ana, por los buenos remates de sus creaciones y sus distintos estilos, mientras que, por desgracia, Elena, Álvaro, Lauran Fermín y Javier fueron los peor valorados, por razones como "falta de técnica", un consumo excesivo del material, por elecciones del tejido o por el estilo clásico de sus confecciones. No obstante, el resultado, en general, sorprendió a los jueces, especialmente a Caprile, quien manifestó su satisfacción al asegurar que "nunca antes en un primer programa hemos tenido prendas tan bien resueltas".

La alegría de los jueces con el debut oficial de los aprendices acabó apagándose en la prueba grupal, que concluyó con resultados que fueron calificados de "desastrosos". El equipo del programa se trasladó al recinto modernista de Sant Pau en Barcelona, donde los aprendices debían replicar un look de día y uno de noche, recogidas entre varias firmas con sello catalán. Para ello, los concursantes disponían de un total de 180 minutos, en los que tenían que trabajar divididos en dos equipos en los que Ancor y Mily se situaron como líderes al ser los mejores de la prueba individual. No obstante, el primero demostró pocas dotes para el liderazgo que afectaron a la mecánica del trabajo, mientras que la segunda se mostró demasiado tranquila y no administró bien el tiempo, dando lugar así a la presentación de confecciones sin rematar. Una prueba que concluyó con todos los aprendices directamente en la prueba de expulsión, a excepción de Javier, que había logrado elaborar "sin ayuda de nadie" la única prenda que los jueces aprobaron: un pantalón.

"Si estoy aquí, es por algo"

Con el fin de que los aprendices defendieran su permanencia en el talent de moda, el programa organizó una prueba eliminatoria en la que debían confeccionar una pieza con un material sumamente frágil, el papel, complicado de manejar en costura incluso para Escoté. El resultado dejó a Fermín, Laura, Mily, Gabriel y Elena en la cuerda floja. En el caso de esta última, presentó un vestido plisado juzgado como "valiente, pero sin estructura", que acabó provocando su eliminación frente a sus compañeros. "Ha sido un placer para mí empezar aquí y seguiré fuera aprendiendo", confesó la aprendiz, emocionada, momento en el que Raquel la animó recordándole que formaba parte de "un gran casting, el mayor que hemos tenido", al igual que se había enfrentado a un desafío nada sencillo. "Creo que esto puede ayudarme a centrarme y a formarme, que si estoy aquí, es por algo", declaró Elena, antes de abandonar definitivamente el programa. "Quiero crear mi marca, diseñar. De coser, me falta aprender, así que toca seguir peleando", remató la aprendiz.