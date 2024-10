Por Fernando S. Palenzuela |

Después de contar con el relato de Isa Pantoja sobre todos los malos tratos que recibió por parte de su familia durante su infancia y adolescencia, '¡De viernes!' llevó al plató a dos exempleadas de Cantora. La primera de ellas fue Dulce Delapiedra, que corroboró el relato de la persona a la que cuidó durante varios años y aportó nuevos detalles.

Pepi Valladares en '¡De viernes!'

Fuera del tema de Isa Pantoja, Dulce aprovechó para hablar sobre las supuestas relaciones que mantuvo con Julián Muñoz.. "Lo que hubo fue un acoso tremendo. Yo tenía que esconderme, y al no ceder a sus peticiones él usaba su poder, porque Pepi trabajaba para él, que cuando él llegaba de la calle Pepi Valladares se ponía a quitarle los zapatos al señor", relató.

Después de contar su versión, el programa de Telecinco se despidió de ella y le dio la bienvenida a Pepi Valladares, quien también acudía como invitada ese día. "Acaba de negarlo Dulce. Ha dicho que ella sufrió un acoso, pero que no pasó nada. Es verdad que tú ya lo confirmaste y también Julián Muñoz en su momento en esa entrevista póstuma", iniciaba el tema Beatriz Archidona. "Yo no vi una peli de Netflix (...) Yo estaba ahí. ¿Cómo va a decir que yo no estaba?", respondía la que fuera asistenta de Isabel Pantoja.

Beatriz Archidona frena a Pepi Valladares

Pepi Valladares continuó asegurando que lo que hubo entre Julián Muñoz y Dulce Delapiedra fue una relación consentida entre ambos: "Ella recibe un acoso de Julián Muñoz. Una persona adulta. Tú lo recibes una vez, pero la segunda lo denuncias. Ya está, ¿no?". Estas palabras, aunque despertaron el aplauso de parte del público y de los colaboradores, fueron frenadas por Beatriz Archidona por la peligrosa visión que la exasistenta estaba ofreciendo sobre el acoso: "Bueno, a veces no es tan fácil. Ella era una empleada y a veces hay abuso de poder en los acosos y a veces no es tan fácil. No lo vamos a simplificar todo tanto". Sin embargo, Valladares se mantuvo impasible y soltó: "Eso era cosa de dos y lo tiene que reconocer".