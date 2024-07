Santi Acosta: "A Ángel Cristo le ha cambiado la cara porque ha conseguido sacar todo lo que llevaba dentro"

Por Joan Centelles Martínez |

El verano también ha llegado a la televisión, pero '¡De viernes!' no se irá de vacaciones. Después de sus buenos datos cosechados, el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona continuará estos meses en antena con nuevas entrevistas y exclusivas con los personajes más relevantes del corazón. Solo durante este mes de junio ha firmado un promedio del 12,2% de share, casi dos puntos más que en mayo, y ha alcanzado su segundo mejor dato mensual histórico desde su estreno en noviembre de 2023.

Por méritos propios,, solo por detrás de ' Got Talent España ' y de sus realities estrella (' Supervivientes ', ' La isla de las tentaciones ', ' GH Dúo ' y ' GH VIP '). De ello han presumido Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos de Mediaset España; Julia Tapia, directora del programa, y sus presentadores, en un desayuno de prensa en las instalaciones de Mediaset al que ha acudido FormulaTV.

Para Santi Acosta esta no solo era la vuelta a Mediaset, sino también al mundo del corazón. Ahora, el presentador saca pecho del programa revelación de la temporada, del que destaca su "buen ambiente", y hace balance de los invitados que han pasado por el plató, desde Ángel Cristo o Terelu Campos, y a aquellos a los que le gustaría sentar, como a Isabel Pantoja o a Julio Iglesias.

Santi Acosta, presentador de '¡De viernes!'

¿Ha superado tus expectativas?

Sí. Todo ha superado mis expectativas, desde el programa hasta los invitados. Tener a Ana Obregón o a Sofía Mazagatos, que no había hablado nunca... El equipo es fantástico. Estoy muy orgulloso de mi gente.

Lo vendéis como un programa de corazón amable, pero hay cañita.

De vez en cuando se escapa alguna pregunta que hay que hacer. En cualquier caso, tampoco somos perfectos. Todos cometemos errores. El problema no está en la pregunta, sino en el respeto con el que tú la hagas. En todos los programas en los que hay un presentador solo con el invitado se pregunta de todo porque está cómodo. Todo se puede preguntar, igual que se puede decir "no contesto" o salir por los cerros de Úbeda. Y no pasa nada, porque están en su derecho de contar lo que quieran y de no contar lo que no quieran.

En la vida del presentador te quitan tantas veces como te ponen, salvo si eres Ana Rosa Quintana o Jorge Javier Vázquez

Habéis conseguido asentar el formato "scoop", una de las cosas que más gustan del programa.

Sí, está muy bien porque estar con los invitados antes del programa siempre ayuda a que luego estén más cómodos, aparte de que puedas sacarle más información y que sea una entrevista en la que nadie te interrumpe. Y solo con que nadie interrumpa, al final el entrevistado habla más.

A nivel profesional has vuelto a primerísima línea de la televisión, ¿echabas de menos este nervio?

¿La adrenalina de estar los viernes con una pedazo de presentadora y dando la cara por un impresionante equipo? Lo echaba de menos, sí. Y me lo estoy pasando muy bien porque además es muy divertido. Hemos conseguido que nuestro animador se salte todas las normas y antes de entrar ya está poniendo música para bailar, y en las publis también. El ambiente en el programa es muy bueno, superagradable.

Estás bailando mucho.

Sí... Estoy perdiendo fans en Instagram. No sé bailar, pero alguien me dijo que perdiera el miedo al ridículo.

Terelu es una profesional como la copa de un pino. Va a ser una aportación fantástica

Cada colaborador tiene una especie de rol, ¿qué papel crees que va a desempeñar Terelu Campos como nueva colaboradora?

He trabajado poco con Terelu. Lo que yo veo desde fuera es que es una profesional como la copa de un pino, que sabe de todo en el mundo del corazón, que sabe llevar una entrevista. Solo hacía falta verla el otro día con Carlo, cómo lo trata, cómo media... Y luego, sabe de todo y conoce a todo el mundo. Su perfil me parece superinteresante. Además, sabe siempre cuál es la pregunta. Creo que va a ser una aportación fantástica.

¿Qué crees que aportaría Alejandra Rubio si formara parte del equipo de colaboradores, tal y como se ha rumoreado?

No lo sé. Aportaría... ¿juventud?, que creo que es una cosa que falta mucho en televisión. Me parece fantástica, cuando la veo en su programa me parece que es también una máquina televisiva. Estas sagas de gente, de corazón, de toda la vida: los Preysler, las Campos... Hay un montón de hijos que, de repente, tienen una vis para la televisión que es maravillosa, y que hay que aprovechar. Hay que rejuvenecer a los espectadores.

Gracias a '¡De viernes!' Carlo Costanzia y Alejandra Rubio se conocieron. A raíz de ahí él se interesó por ella.

Sí, sí. Nosotros servimos para que se enamoraran. Hemos hecho un poco de 'First Dates'.

Beatriz Archidona y Santi Acosta, presentadores de '¡De viernes!'

¿A quién te gustaría sentar en el plató de '¡De viernes!'?

Julio Iglesias. Y a todo el mundo. Una cosa que me gusta mucho es que yo entrevistaría a todo el mundo porque todos tienen una entrevista. Vengo de hacer 'Ruta 179' en Telemadrid los últimos años y te encuentras una gente maravillosa, que es fascinante y te da lecciones de vida. Me da igual entrevistar a un agricultor que al rey. Todos me parece que tienen una historia.

¿Te animarías a hacerle un scoop a Isabel Pantoja, por ejemplo?

Lo estoy deseando. Me ofrezco.

Habéis cogido de alguna forma la estela de 'Viernes deluxe', con el que os comparan.

Lógico. Es como cuando tienes el segundo hijo, que todo se compara con el primero.

En algunos momentos se dijo que hacíais un corazón más antiguo, más canalla e incluso se habló de rancio. Ahora que han pasado unos meses y os habéis asentado, ¿qué dirías sobre ello?

12,2% (silencio). Nada más. Yo no estoy aquí para hacer la televisión que a mí me gusta, sino la que al espectador le gusta, de la forma en la que creo que se debe hacer. Si hiciera un programa de televisión para mí lo haría de teoría de cuerdas y física teórica. Me gusta mucho el corazón y creo que a la gente le está gustando el programa, por eso tenemos un 12,2%.

¿Te gustaría que te ofrecieran más cosas?

Me gustaría que me dieran un 16,2% este viernes. Y lo vamos a tener.

Matizo la pregunta. ¿Te gustaría que te ofrecieran más cosas para presentar?

Sí, siempre. La televisión es muy divertida. Lo bueno de nuestra profesión es que puedes hacer cosas muy diferentes a lo largo de tu carrera: un día puedes presentar un programa de corazón, otro estar en informativos, estar en un pueblo, hacer documentales... Me ha permitido hacer de todo, desde montar un F-18 hasta bañarme con tiburones o entrevistar a algún tiburón.

Jorge Javier Vázquez es el tipo más rápido que yo he visto en un plató

La entrevista de Jorge Javier Vázquez generó mucho morbo. ¿Cómo fueron los momentos previos y posteriores con él?

Fantásticos. Jorge Javier es un pedazo de presentador, lo admiro profundamente porque no hay nadie que lleve los programas que lleva él. Ya veréis ahora cuando salga el de testimonios. 'Supervivientes' sin Jorge Javier creo que perdería un montón, a pesar de que es un formato maravilloso. Aporta. Entiende muy bien la televisión, es un crack. Es el tipo más rápido que yo he visto en un plató y es una maravilla. Además él venía encantado de sentarse, hablamos antes...

¿Has intercambiado algún tipo de impresión con él? ¿Qué le parece?

Sí, le gusta. Nos ve todos los viernes. Es para mí un honor, un privilegio.

¿Y tú qué le aportas a '¡De viernes!'?

¿Aparte de un ritmo lamentable? Bueno, a mí lo que me gusta es que los entrevistados se sienten bien y se encuentren bien, que lleguen a un sitio donde estén cómodos y donde pueden contar lo que quieran contar sin que nadie les censure, que les preguntemos de todo y se sientan a gusto.

Beatriz Archidona y Santi Acosta presentan '¡De viernes!'

Destacáis muchísimo el ambiente que tenéis en el programa.

Sí, porque es que es así. Antes del programa ya estamos bailando y terminamos igual y haciéndonos fotos, esto parece el programa del instituto. No nos lo pasábamos mejor en el instituto. Estamos super a gusto.

Ángel Cristo no es el mismo que en noviembre

De las entrevistas que habéis hecho, ¿cuál te ha gustado más y cuál te ha costado?

Me obligas a elegir entre uno de mis hijos y eso es superdifícil. Me han gustado todas. Ha habido entrevistas que creo que al entrevistado le han aportado cosas, desde que empezamos con Ángel Cristo. Que habréis visto el cambio de cara de Ángel Cristo, que no es el mismo que en noviembre. No tiene nada que ver. La cara le ha cambiado por completo porque ha conseguido sacar todo lo que llevaba dentro. Y luego tener a Ana Obregón, Sofía Mazagatos, El Cordobés... todas me han parecido entrevistas maravillosas. El scoop está muy bien, y luego la aportación de los cinco colaboradores más la de Bea yo creo que lo hace superinteresante y completo.

¿Cómo vas a llevar en lo personal no descansar este verano?

Fenomenal. Sabéis cómo es esta profesión. La vida del presentador es que te quitan tantas veces como te ponen, salvo si eres Ana Rosa Quintana o Jorge Javier Vázquez. Hay que aprovechar el momento. Trabajo los viernes por la noche con gente estupenda. ¿Qué más quiero?

¿Cómo te vas a organizar en agosto? ¿Te vas de vacaciones?

Sí, sí, me iré con mis hijos. En algún momento nos escaparemos. Entre semana, de sábado a jueves nos da tiempo a escaparnos y a tener tiempo de calidad.

¿Ellos ven '¡De viernes!'?

Sí, lo ven. Y son crueles con el presentador principalmente. No, son muy divertidos y tienen mucho sentido del humor. Además, uno de los mensajes que ellos tenían que recibir era que ser presentador no es más que ser el azafato del programa. Lo ven como una cosa más. Mi padre es presentador como mi padre conduce un autobús. Y eso creo que está muy bien.