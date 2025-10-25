FormulaTV
SE EMOCIONA

Beatriz Archidona rompe a llorar en '¡De viernes!' al empatizar con el relato de Eugenia Osborne

La presentadora se emocionó con el testimonio de la hija de Bertín Osborne al sentirse muy identificada con ella.

Beatriz Archidona rompe a llorar en '¡De viernes!' al empatizar con el relato de Eugenia Osborne
©Mediaset España
Por Sandra Alcaide BarrónPublicado: Sábado 25 Octubre 2025 13:36 (hace 2 horas)

Eugenia Osborne, la hija mediana de Bertín Osborne, acudió a '¡De viernes!' para hablar sobre la paternidad de su padre a sus casi 70 años, las declaraciones de Gabriela Guillén sobre su familia y cómo sobrelleva actualmente la muerte de su madre, que falleció hace veinte años cuando ella aún era una adolescente.

Una de las partes más emotivas e íntimas durante la entrevista de Eugenia Osborne fue cuando recordó a su madre, Sandra Domecq, y cómo era la relación entre ambas. Al contar su testimonio, la influencer emocionaba a Beatriz Archidona, que rompía a llorar al estar pasando por la misma situación que la invitada.

Beatriz Archidona emocionada junto a Santi Acosta en '¡De viernes!'
Beatriz Archidona emocionada junto a Santi Acosta en '¡De viernes!'
"Fue madre y padre y siempre tan dedicada a nosotras que en el momento en el que se fue es como si se hubiese ido todo (...) Era dedicación absoluta y amor incondicional que no he vuelto a sentir hacia mí (...) Todos los momentos de mi vida difíciles y no tan difíciles siempre pienso en que me gustaría poder preguntarle qué haría ella", declaraba la hija de Bertín Osborne.

"Me gustaría que ella me dijera que todo va a ir bien porque cuando una madre te dice eso te lo crees y sientes que todo va a ir bien porque está ella ahí para sostenerte. Me acuerdo de ella todos los días y en momentos difíciles más todavía. Lo que echo de menos es el olor de sus manos cuando me acariciaba la cara cuando me iba a dormir, porque venía siempre a darnos un beso antes de irse ella a la cama, y su risa y verla bailar", añadía emocionada.

Beatriz Archidona y Eugenia Osborne abrazándose en '¡De viernes!'
Beatriz Archidona y Eugenia Osborne abrazándose en '¡De viernes!'

El abrazo entre Beatriz Archidona y Eugenia Osborne

Tras esta última parte del relato de Eugenia Osborne recordando a su madre, Beatriz Archidona rompía a llorar totalmente desolada al sentirse identificada: "Lo que dices lo siento igual. Lo has explicado superbién". Después de estas palabras de la presentadora hacia la invitada, ambas se levantaban y se fundían en un cálido y emocionante abrazo mientras se consolaban mutuamente.

