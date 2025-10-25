Programa relacionado
¡De viernes!
2023 - Act
España
Corazón Entretenimiento
Popularidad: #184 de 2.140
Eugenia Osborne, la hija mediana de Bertín Osborne, acudió a '¡De viernes!' para hablar sobre la paternidad de su padre a sus casi 70 años, las declaraciones de Gabriela Guillén sobre su familia y cómo sobrelleva actualmente la muerte de su madre, que falleció hace veinte años cuando ella aún era una adolescente.
Una de las partes más emotivas e íntimas durante la entrevista de Eugenia Osborne fue cuando recordó a su madre, Sandra Domecq, y cómo era la relación entre ambas. Al contar su testimonio, la influencer emocionaba a Beatriz Archidona, que rompía a llorar al estar pasando por la misma situación que la invitada.
"Fue madre y padre y siempre tan dedicada a nosotras que en el momento en el que se fue es como si se hubiese ido todo (...) Era dedicación absoluta y amor incondicional que no he vuelto a sentir hacia mí (...) Todos los momentos de mi vida difíciles y no tan difíciles siempre pienso en que me gustaría poder preguntarle qué haría ella", declaraba la hija de Bertín Osborne.
El abrazo entre Beatriz Archidona y Eugenia Osborne
Tras esta última parte del relato de Eugenia Osborne recordando a su madre, Beatriz Archidona rompía a llorar totalmente desolada al sentirse identificada: "Lo que dices lo siento igual. Lo has explicado superbién". Después de estas palabras de la presentadora hacia la invitada, ambas se levantaban y se fundían en un cálido y emocionante abrazo mientras se consolaban mutuamente.