Beatriz Luengo demanda a Willy Toledo por los ataques a Yotuel Romero: "Nos vemos en los tribunales"

Yotuel Romero y Beatriz Luengo están promocionando en España 'Patria y Vida', el documental dirigido por Luengo que muestra la realidad de Cuba a través de la canción homónima cantada por Romero y otros cinco raperos cubanos. Tras el paso de la pareja por 'Late Xou con Marc Giró', el actor Willy Toledo criticó con fuerza al cantante en X afirmando que lo que cuenta es "mentira" y lo llamó "gusano": "El tal Yotuel es el paradigma de sujeto que vendería a su hijo por tres monedas".

Tras leer el mensaje, Luengo saltó a defender a su marido y a su hijo: "". La cantante también señaló a los medios de comunicación por darle "voz a un tarado". "Cada día da más asco señor Toledo.", añadía Luengo.

De hecho, Luengo no solo se contentó con responderle, sino que tomó acciones legales: "Por cierto esta mañana le he puesto una demanda. Nos vemos en los tribunales". No obstante, Toledo no se achantó: "Tus amenazas te pueden servir entre la basura fascista de la que el impedido intelectual de tu maridito y tú os rodeáis en Miami. Conmigo, has tocado en hueso. Será un placer deciros a la cara, a ti y al gusano de Yotuel, el asco que me provoca la gentuza como vosotros".

Luengo acusa de "racista" al actor

"¿Impedido intelectual? ¿Ahora sacas el racismo a relucir? Todas las mentiras y delitos de odio que sueltas tendrás que defenderlos frente a un juez (...) Me pareces un acosador, racista, que no respeta a los menores", volvió a replicar Luengo. Por su parte, el actor esta vez insultó también a la cantante: "¿Racismo? Salta a la vista que tú, tan blanquita como yo, también eres una impedida intelectual".

Aquí, el amigo Iker Jiménez promocionando todas las cuentas de la fascistada tuitera generadora de bulos.

Pero no lo llamen fascista intoxicador, que se mosquea.

Propaganda fascista cortesía de @cuatro, por cierto.

Willy Toledo carga contra Iker Jiménez

Aparte de usar la red social para despacharse contra Luengo y su marido, Toledo ha apuntado también hacia Iker Jiménez, señalado por los bulos sobre la tragedia de la DANA: "Aquí, el amigo Iker Jiménez promocionando todas las cuentas de la fascistada tuitera generadora de bulos. Pero no lo llamen fascista intoxicador, que se mosquea". El actor de 'La última noche en Tremor' sumó a la crítica a la cadena que emite 'Horizonte': "Propaganda fascista cortesía de Cuatro, por cierto. No hay fascista con voz sin medios que le proporcionen el altavoz".