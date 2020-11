Risto Mejide y Willy Toledo se enzarzan en una bronca: "Os jode bastante cuando os señalan"

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la absolución de Willy Toledo por un delito contra los sentimientos religiosos por un insulto realizado contra Dios y la Virgen en una publicación en redes sociales. Debido a esto, el actor ha hablado con 'Todo es mentira', protagonizando una bronca con Risto Mejide a raíz de la opinión que tiene sobre los medios de comunicación.

Risto Mejide y Willy Toledo se enzarzan en una discusión en 'Todo es mentira'

En un primer momento, el intérprete de 'Los favoritos de Midas' ha mostrado su alegría por esta noticia, aunque se mantenía cauto por el hecho de que todavía existe espacio para el recurso. Mejide apostillaba que Toledo siempre ha mantenido una relación complicada con los medios, a lo que él se ha defendido asegurando que, durante 10 años y tras un amplio número de trabajos a sus espaldas, ha sido vetado en la industria cinematográfica: "En estos últimos 10 años solo he participado en películas de crowfunding, con colegas, sin cobrar, en 'Los amantes pasajeros', de Pedro Almodóvar, y en un cameo en 'La reina de España', de Fernando Trueba". Este, además, aseguraba que su veto no se debía solo a posicionamientos políticos, sino también por "haber levantado la voz y sacado la cabeza en los rodajes para defender los derechos de mis compañeros y compañeras".

Una vez dispuesto a hablar de la serie de Netflix, la cual trata el poder de los medios, Willy Toledo tenía clara su postura sobre estos: "Los medios de comunicación son la avanzadilla del capital. Son propiedad de la gran banca, de fondos de inversión norteamericanos, propiedad de multinacionales...". El presentador le preguntaba si creía que eso les restaba libertad, a lo que el actor afirmaba que así era: "Todavía estáis negando que los medios de comunicación podéis hacer y denunciar hasta un cierto límite".

Risto Mejide defiende su trabajo en Mediaset

Molesto con las palabras de Toledo, Risto Mejide se defendía de la manipulación que este denunciaba: "Llevo 15 años trabajando en esta casa y todavía nadie me ha dicho qué no puedo decir". "Esta casa, como cualquier otra, sabe perfectamente a quién contrata y hay mucha gente a la que no tienen que decirle nada porque saben que va a seguir el discurso oficial del régimen", contraatacaba Willy Toledo. Esto despertaba las risas del comunicador, pero el actor seguía adelante con su crítica: "Os jode bastante cuando os señalan".

Risto Mejide y Willy Toledo se enfrentan en 'Todo es mentira'

Aunque durante toda la entrevista trataban de promocionar 'Los favoritos de Midas', el conflicto entre ambos no dejaba de sucederse. "Detrás de todo esto hay una tremenda ingenuidad, que es lo que a mí me enternece", apuntaba el presentador de 'Todo es mentira', despertando en el intérprete el comentario de que la televisión no sirve para informar. "Hay que ser responsables con los códigos deontológicos de la prensa. La prensa nace para fiscalizar al poder, investigarlo y denunciar sus corruptelas. En este país los medios de comunicación se dedican a denigrar las minorías", zanjaba.

El plató de 'Todo es mentira' saltaba ante las declaraciones de Willy Toledo, asegurando que nunca había visto el programa, ya que todo lo que él criticaba que hacían los medios, ellos no lo habían replicado. "El día que Willy se siente frente al televisor y nos vea, tendremos un espectador para siempre", bromeaba Miguel Lago. Antes de finalizar la entrevista, el actor se quejaba de que el pacto con la productora suponía hablar la mitad del tiempo sobre la serie y la otra mitad de la absolución. Mejide aprovechaba para cortar la entrevista con una última pulla: "Aquí hacemos lo que nos da la gana".