Willy Toledo es absuelto del delito contra la libertad religiosa al cagarse en Dios

La Asociación de Abogados Cristianos presentó una denuncia contra Willy Toledo en la que le acusaban por unos comentarios insultando a Dios y a la Virgen como un ataque a la libertad religiosa y solicitaban una multa de 22 meses para el actor. Sin embargo, el Juzgado de lo Penal número 26 de Madrid ha concretado que el intérprete de "El otro lado de la cama" no ofendió los sentimientos religiosos y ha sido absuelto de los delitos que se le imputaban ya que sus mensajes se encuentran en el marco de la libertad de expresión. Además reitera que las dos publicaciones de Facebook de Toledo iban dirigidas a sus seguidores y personas que comparten sus ideas.

Willy Toledo en el Juzgado

En 2015 y 2017, Toledo publicó en su cuenta oficial unos mensajes en apoyo a las tres mujeres encausadas por sacar en Sevilla una reproducción de plástico de una vagina de casi dos metros. El actor entre otros comentarios faltó al respeto a Dios y a la Virgen: "Yo me cago en Dios, y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María", exponía el intérprete de 'Siete vidas'. Además hubo un segundo mensaje por motivo de la fiesta nacional del 12 de octubre donde se expresó con términos similares: "Me cago en el descubrimiento. Me cago en los conquistadores codiciosos y asesinos. Me cago en la Virgen del Pilar y me cago en todo lo que se menea. Nada que celebrar. Mucho que defecar. Boas noites".

Según se informa en el periódico el Pais, el madrileño explicó que sus mensajes eran de opinión y apoyo a las personas a las que comentaba en Facebook: "Fue un alegato en defensa de la libertad de expresión de mis compañeras", explicó durante el juicio. Una justificación que apoya Sonia Agudo Torrijos, la responsable del juzgado: "Es evidente que la finalidad del texto no es la ofensa de los sentimientos religiosos, sino la defensa de la actuación de las que él considera sus compañeras". Eso sí, la magistrada reconoce "la falta de educación, el mal gusto y el lenguaje soez utilizado por el acusado", pero que el estilo que "caracteriza sus publicaciones" no justifica que haya incurrido en un delito. En el Juzgado también han negado el delito de obstrucción a la Justicia cuando el intérprete, defendido por el abogado Endika Zulueta, no se presentó anteriormente en el tribunal, a quien llamaron para declarar hasta en tres ocasiones.

"Triunfo de la libertad de expresión"

En la sentencia se resalta que Willy Toledo manifestó durante el juicio que "no quería ofender a nadie, que solo quería expresar sus sentimientos y opiniones, ejercitar su derecho a la libertad de expresión". En todo momento el actor defendió que sus palabras son "blasfemia" pero que no se trataba de un delito. "Mis palabras pueden ofender, igual que a mí me ofenden expresiones homófobas y machistas. Pero jamás se me ha ocurrido perseguir a nadie por sus pensamientos políticos", insistía el intérprete.

La defensa del actor ha celebrado la absolución como un "triunfo del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión". "El pensamiento no delinque, y la expresión escrita o verbal del pensamiento (salvo que aliente a la hostilidad violenta contra determinados colectivos), no debe ser delito, en un país que se entienda respetuoso con los derechos fundamentales", ha afirmado el abogado de Willy Toledo.