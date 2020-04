Belén Esteban critica la "competición" de 'Sálvame' entre Rafa Mora y Kiko Jiménez: "Lo veo muy mal"

El pasado martes 21 de abril, 'Sálvame' se encontró con la crítica más inesperada. Belén Esteban llamó al programa de Telecinco muy enfadada para denunciar la "competición" que habían orquestado al dejar en manos del público la continuidad de Rafa Mora como colaborador, que podría ser reemplazado por Kiko Jiménez según el resultado de la encuesta. Sin embargo, Mora acabó ganando con el 82% de los casi 700.000 votos recibidos.

Belén Esteban criticó la encuesta entre Rafa Mora y Kiko Jiménez

"Me parece fatal", reclamó Esteban al director del programa, Alberto Díaz. "Entiendo que lo contraten, pero veo muy mal que la dirección ponga a Rafa y a Kiko en una competición para que vote el público", argumentó la colaborador estrella, defendiendo la buena labor de su compañero durante estos meses. Belén entiende que se quiera contratar a Kiko, a cuyo fichaje no pone objeciones, "pero que no pongan a un compañero en una maratón", defendió.

Rafa Mora recibió las palabras de Esteban con la emoción de quien se siente querido. "Muchas gracias, compañera, me tienes cariño real", agredeció con lágrimas en los ojos. Mila Ximénez también echó un cable al recordado pretendiente de 'Mujeres y hombres y viceversa': "Con Rafa hasta el final, es un magnífico colaborador", definía su compañera.

Belén Esteban se hace viral cantando

En su conexión más comentada, Belén Esteban se hizo viral por una razón diferente a la polémica. La "princesa del pueblo" puso el punto emotivo y divertido a la tarde entonando una canción dedicada a su madre. "Madrecita de mi corazón, cantando te digo cuanto te quiero, a esa mujer tan buena y valiente", expresó entre lágrimas y con la voz entrecortada, desatando los aplausos de sus compañeros en plató y, a buen seguro, los de más de algún fan en sus domicilios.