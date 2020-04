Vicky Larraz habla en Telecinco del "castigo" que supuso 'Tu cara me suena': "Lo pasé muy mal"

Vicky Larraz visitó la última entrega de 'Sábado deluxe' para, una vez sana y salva en España desde su expulsión en 'Supervivientes 2020', hacer balance de su carrera y del punto de su carrera en el que se encuentra. La cantante abordó sin problema sus subidas y bajadas de popularidad con Jorge Javier Vázquez y, tuvo tan pocos pelos en la lengua, que habló de su paso por un programa de la competencia: 'Tu cara me suena'.

La artista señaló su participación en la cuarta edición del talent show de Antena 3 como un punto de inflexión en el que se dio cuenta del precio que tenía que pagar por haber estado trabajando en Miami. "", admitió en el programa de Telecinco. Tras abandonar el grupo Olé Olé, Vicky se trasladó a Estados Unidos en 1992, donde presentó programas de grupos como Telemundo, Metro Goldwyn Mayer y Cosmopolitan.

Vicky Larraz en 'Sábado Deluxe'

'TCMS 4' se perfilaba como el gran regreso a su país por todo lo alto pero, sin embargo, allí vio cómo otros concursantes de mucha popularidad le superaban semana tras semana. "Es un sentimiento de injusticia. Yo estaba muy orgullosa de lo que hacía en 'TCMS'. De hecho, a veces lo veo y digo '¡Contra! ¿Por qué me llevaba el 4? ¿Por qué me llevaba el 5?'", reconoció frente a Jorge Javier, que tampoco tuvo reparos a la hora de recordar su paso por el talent show.

"Me dolió mucho. Lo pasé muy mal", admitió Larraz. Aunque estaba dispuesta "a pagar ese pato", "el ego siempre duele", añadió. "Entiendo que hay un tiempo que yo he invertido en otro mercado y que tengo que volver a recuperarlo", explicaba, pero no por ello fue fácil de sobrellevar perder frente a otros participantes como Silvia Abril, Adrián Rodríguez, Ana Morgade o Ruth Lorenzo, que se coronó ganadora de la edición. "Sí sufrí, claro que se pasa mal", agregó.

Ahora se lleva bien con Marta Sánchez

Encantado con que una artista hablase sin tapujos de sus altibajos de popularidad, Jorge Javier aprovechó para alabar la imitación de la entrevistada de Paloma San Basilio en 'TCMS'. Durante la intervención de Vicky Larraz le preguntó también por su enemistad abierta con Marta Sánchez, su sustituta en Olé Olé. "Ahora nos llevamos bien", anunció, reconociendo que en el momento del relevo no se soportaban. Aunque fue ella la que abandonó el grupo en 1985, no pudo evitar sentir celos al ver que su sustituta era "rubia, cantaba maravillosamente y los chicos estaban encantados con ella".

"Nunca nos hemos dicho que no nos soportábamos", explicaba Larraz, convencida de que era mutuo. "La reconciliación se produjo en Miami", cuando le pidió a Sánchez hacer un dueto. "Fue un momento muy difícil para mí, yo iba muy nerviosa", admitía, ya que "tenía una gran admiración hacia ella pero también había habido muchos años de zascas". "Al principio nos estuvimos midiendo, la conversación era muy fría y banal", reconoce, hasta que decidieron bajar la guardia y Marta le invitó a su casa para conocerla en la intimidad. Fue entonces cuando comenzó su amistad.