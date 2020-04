Una "mano negra" podría haber truncado la trayectoria de Kiko Jiménez en televisión

Una "mano negra" podría estar frenando la andadura televisiva de Kiko Jiménez. O, al menos, eso es lo que piensa su madre. Carmina Jiménez conectó en directo con 'Sálvame' este lunes, 20 de abril, para dar la cara por su hijo en los numerosos frentes que tiene abiertos tras su ruptura con Gloria Camila y su relación actual con Sofía Suescun.

Carmina y Kiko Jiménez

A través de una videollamada, recordó que su hijo lleva muchos años trabajando en televisión y siempre ha sido igual: "Por entrar a 'GH VIP' no cambia y muchas presentadoras y colaboradoras, que antes querían mucho a mi hijo, ya no le quieren". Pero la gran revelación llegó cuando desveló que alguien podría estar moviendo hilos para evitar que trabaje en la pequeña pantalla: "Me consta que por ahí hay una mano negra. Hay muchos amigos de la familia de los apellidos que tienen que hacérselo mirar".

Ante las preguntas de Jorge Javier Vázquez y los colaboradores sobre la supuesta identidad de esa "mano negra", la madre del novio de Sofía Suescun no quiso pronunciarse pero sí descartó nombres. "Antonio David Flores no tiene tanto poder y él sabe de lo que hablo porque también lo ha vivido en sus carnes", explicó. Tras las pistas de Carmina Jiménez, Miguel Frigenti entendió que podría estar hablando de Nagore Robles como supuesta "mano negra". ¿Estará en lo cierto?

De 'MyHyV' a colaborador

Los inicios de Kiko Jiménez en televisión se remontan a julio de 2012, cuando llegó a 'Mujeres y hombres y viceversa' dispuesto a conquistar el corazón de Gala Caldirola. Así comenzó su aventura en este programa de Mediaset España donde acabaría convirtiéndose en tronista en 2013. Pero su relación con Gloria Camilia, iniciada en 2015, sería su trampolín para convertirse en celebrity y participar en 'Supervivientes' y, posteriomente, en 'GH VIP'. Además, en 2017 probó suerte como actor en la webserie erótica 'Remigio', producida por Torbe.