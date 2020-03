Belén Esteban se encuentra en cuarentena en casa: "Soy de alto riesgo"

Todos los programas de televisión están sufriendo cambios y alteraciones a causa de la cuarentena impuesta por el coronavirus. Especialmente se nota en el trasiego habitual de colaboradores e invitados, cuando a veces, algunos no pueden acudir por fuerzas mayores. 'Sábado deluxe' emitía este pasado sábado 14 de marzo un programa diferente, pocos minutos después de conocer en todo el país las medidas impuestas por el Gobierno.

Belén Esteban conecta con 'Sábado deluxe' para explicar su situación

Una de las faltas más notorias en el programa fue la de Belén Esteban, quien como todos está viviendo el confinamiento en casa. Desde plató, Jorge Javier Vázquez pudo contactar con ella mediante llamada telefónica para saber cómo se encontraba. "No estoy allí porque como sabes tengo un problema de diabetes y soy de alto riesgo", comentaba lo primero Esteban a su compañero. Además, explicó que su marido es técnico sanitario y por lo tanto el riesgo aumenta entre ambos.

"Con el problema que tengo era muy peligroso tanto para mí como para la gente que me rodeáis, por el peligro de cogerlo o transmitirlo. Pero vamos, que yo no lo tengo porque me encuentro bien", explicaba la colaboradora aclarando que guardará los quince días de aislamiento en casa por salud, pero que le costará porque es una persona muy activa. Jorge Javier se preguntaba cómo iba a aguantar tantos días confinaba, pero ella se lo tomaba con humor: "Voy a ordenar armarios, leer, ver películas...", le contaba, aunque, entre risas, tampoco descartaba la idea de intentar ser madre otra vez.

Felicitaciones

El médico presente en plató le transmitía sus felicitaciones por demostrar un "ejercicio de responsabilidad" al quedarse en casa, teniendo más riesgo que los demás. Ella igualmente aclaraba que está en contacto con su médico de cabecera y su endocrino, pero que está "tranquila y bien". De todos modos, Belén Esteban no quería dejar pasar la ocasión de hacer una pequeña reivindicación: "Sé de primera mano que faltan muchos materiales, hay que dar mascarillas, guantes y todos los productos que necesitan aquellos que trabajan en hospitales".