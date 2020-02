Belén Esteban llama "cerdo" a Antonio Montero por mencionar a Fran Álvarez en una discusión

Lydia Lozano se ha convertido en las últimas semanas en la auténtica protagonista del mundo 'Sálvame', desde que desvelara -siendo engañada por su fuente- que Rocío Flores podría haber tenido una conversación con su madre a espaldas de su padre, Antonio David Flores.

Belén Esteban y Antonio Montero, cara a cara

Tras la polémica, y después de descubrirse el gran engaño que habría sufrido la periodista, se ha puesto en duda todo el trabajo que ha realizado desde que empezara en la profesión. Uno de los que la ha puesto en entredicho ha sido Antonio Montero, quien afirmó que Lozano firmaba muchos artículos que no eran suyos.

Belén Esteban abandona el plató

Por eso, durante la tarde del 20 de febrero, su compañera Belén Esteban intentaba defender a Lozano afirmando que "yo conozco a periodistas y a Marisa, le tengo un gran cariño, pero yo también veo que habla y lleva la noticia cuando ya se ha hablado aquí", haciendo referencia a la mujer de Montero.

Ha sido entonces cuando el paparazzi ha saltado y ha querido frenar a Belén diciendo: "Si quieres yo hablo también de Fran Álvarez o de Miguel. Habla de mí, no me saques las exclusivas de Marisa. Habla de mí y solo de mí", a lo que la colaboradora ha respondido tajante: "Yo hablaré de quien me dé la gana. Y cuidadito que mi marido no es público, para hablar de él te das un puntito. Y lo de Fran... eres muy sucio ¡Eres un cerdo!", sentenció antes de irse muy enfadada de plató.