La desconocida cláusula del contrato de Isabel Pantoja y Mediaset que ha destapado Belén Esteban

La guerra entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera continúa dando contenido en todos los programas de Telecinco. El pasado 27 de noviembre, la cadena volvió a emitir una nueva entrega de 'Cantora: la herencia envenenada' donde Sylvia Pantoja aportó un punto de vista que se desconocía de la tonadillera, mientras que dos días después, Isa Pantoja tuvo la oportunidad de hablar con su madre por teléfono en 'La casa fuerte 2' pero la cantante no respondió a su hija y la dejó hundida en un mar de lágrimas. El 30 de noviembre, los colaboradores de 'Sálvame' opinaron sobre el asunto y Belén Esteban no pudo más y reveló nuevos detalles del contrato que une a la jurado de 'Idol Kids' con Mediaset.

Belén Esteban en 'Sálvame'

Aunque el gesto de Isabel Pantoja no ha sido apoyado por la mayor parte de los tertulianos del espacio presentado por Jorge Javier Vázquez, Gema López quiso ponerse en el lugar de la tonadillera. "Para ella, si quiere tener una conversación con su hija, la querrá tener en privado. Viendo como piensa, ella dirá que no quiere participar en un show. Ella debe decir: 'Me están usando, llevan tres semanas hablando de mí y ahora pretenderán que yo conteste para que mi hija cuente'", afirmó la periodista. Por si fuera poco, aseguró algo que es un hecho y que todos los trabajadores de Telecinco saben: "Llevamos un mes hablando de ella y no querrá dar ni media a esta cadena". Ante esta afirmación, Belén Esteban explotó. "Me iba a callar, pero voy a decir una cosa que a lo mejor meto la pata. Ya está bien", comenzó diciendo la colaboradora.

"En el contrato que se le hizo a Isabel Pantoja, porque los contratos hay que cumplirlos, a esta señora le queda una acción en Mediaset", desveló la colaboradora, confirmando pocos segundos después que lo que aún la queda por cumplir a la cantante con Mediaset es "una entrevista". En 2019 salió a la luz que Pantoja había firmado un contrato millonario con Mediaset para participar en varios programas de la productora. Por el momento, la cantante ha cumplido su participación en 'Supervivientes 2019' así como su trabajo como miembro del jurado de 'Idol Kids'. Se habló que la tonadillera se había comprometido también a realizar un reality propio, como el de 'Las Campos' o hacer una entrevista en el exitoso programa presentado por Bertín Osborne, 'Mi casa es la tuya'. ¿La acabaremos viendo en el formato o realizando una entrevista en otro espacio de la cadena o no cumplirá los compromisos del contrato?

El plantón de Isabel Pantoja a Chabelita

Isa Pantoja recibió un telegrama en 'La casa fuerte 2' donde se le ofrecía pasar el fin de semana en Cantora para ver a su madre y apoyarla en estos duros momentos que están viviendo la tonadillera tras el linchamiento mediático que está sufriendo por la entrevista realizada por su hijo en 'Cantora: la herencia envenenada'. A pesar del sufrimiento de su progenitora, Chabelita tomó la decisión de no aceptar la propuesta a cambio de recibir una llamada de la cantante, quien no contestó al teléfono.

La decepción de la influencer fue tal que estalló en contra de su madre: "No soy un periodista, ni una extraña... ¿Con periodistas sí habla?", lamentaba sin poder parar de llorar tras el plantón. "La paga conmigo, qué culpa tengo yo", se preguntaba desconsolada la concursante del reality, quien no está consiguiendo vivir la experiencia en condiciones por las noticias que recibe de la guerra familiar que se ha formado fuera.