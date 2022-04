La tarde del miércoles 20 de abril, 'Sálvame' cebó a lo largo de su emisión una supuesta traición que habría sufrido Belén Esteban. Sin embargo, ya en sus últimos minutos, se desveló que el asunto hacía referencia a que la colaboradora del espacio había sido captada junto a su marido durante sus vacaciones de Semana Santa en un hotel de Benidorm. Un descubrimiento que no gustó en absoluto a la afectada, quien de inmediato anunció su drástica decisión: denunciar al responsable de haberla fotografiado sin su permiso.

Belén salta tras ver imágenes de sus vacaciones con su marido en 'Sálvame'

"Estaba en las hamacas de la piscina, ella y Miguel. Estaban como en la zona más exclusiva del hotel", relataba el artífice de las fotografías, huésped del mismo hotel, quien añadió que "lo único que hacía Belén era tomar el sol, ir a por comida y bebida". "La trataban como una reina, o sea, estaba muy cuidada. Estaba un poco de incógnito, queriendo pasar desapercibida", aseguraba la huésped.

"Lo único que voy a decir es que voy a pedir a dirección los datos de esta persona, porque yo estoy en un hotel, pagando, y nadie me puede sacar", manifestó la colaboradora al concluir el vídeo, visiblemente molesta. "Voy a denunciar, lo siento", anunció además la madrileña, sin rodeos, tras lo cual recalcó que estaba en dicho complejo "pagando para que no me pase esto", al igual que aseguró que "no pasa nada, porque no hago nada malo".

Belén Esteban va a denunciar a la persona que grabó mientras disfrutaba en un hotel junto a su marido #yoveosalvame pic.twitter.com/yzwKw76oeW — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) April 20, 2022

"Como si me quiero tocar el Pepe"

"Claro que estaba comiendo, bebiendo y tomando el sol. Como si me quiero tocar el pepe, estoy de vacaciones", añadía Esteban, con cierto humor. "Desde luego, lo voy a pedir, por supuesto", aseguró la colaboradora. "Es que es alucinante. Es muy triste, pero lo mejor es irte fuera de España, donde no te conozcan", añadía Esteban. A pesar de sus palabras, la madrileña aseguró que "no me mosqueo" por las fotografías en sí, sino por el hecho de que "haya gente que, por esto, le han pagado".