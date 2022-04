Un día después de que Marta Riesco y Belén Esteban hubieran protagonizado una fuerte disputa fuera de las instalaciones de Mediaset a raíz de las pullas mutuas que se habían lanzado, la colaboradora de 'Sálvame' aprovechó una de sus intervenciones en solitario durante la franja del 'Limón' para lanzar una breve aunque contundente pulla a la reportera de 'El programa de Ana Rosa', quien criticó de la madrileña, entre otras cosas, que "no ha pasado por la universidad como yo".

Belén Esteban charla con sus compañeros en 'Sálvame Limón'

El programa de las tardes de Telecinco abordó las similitudes entre Esteban y Ana María Aldón, de la mano de José Noblejas, experto en marketing de empresas, quien señaló en su comparación entre las dos colaboradoras que "ambas casadas con una figura muy destacada del toreo". "Ahora han resurgido, estamos hablando de un empoderamiento femenino y empiezan a asociarse con platós de televisión", declaraba el experto, para después recordar que "se han posicionado en el mismo sector. Están siendo imagen del mismo producto". Noblejas opinaba incluso que los pasos de Aldón "van destinados a ser otra princesa del pueblo" y apuntó a que podría haber cierta envidia en la primera hacia la segunda.

"Los pasos que está dando se parecen mucho a seguir una estela de lo que haya podido construir Belén Esteban", remataba el experto, ante las expresiones de incredulidad de la colaboradora de 'Sálvame'. "A Belén Esteban no solo la estudian en las universidades, sino que, además, parece que te ha salido una imitadora", declaraba Adela González, dando paso a Esteban. "Yo voy a hablar muy claro: mi marido se llama Miguel Marcos Martín. No es torero. Es sanitario y me siento muy orgullosa de ello", lanzó la aludida, para después señalar otra diferencia entre ella y Aldón. "A ella la han cogido como imagen de un gazpacho, pero yo soy la dueña de la empresa, la que está ahí trabajando. No la quiero hacer de menos, lo digo de corazón", manifestó la madrileña.

"Llevar tanto en televisión no es fácil"

"Viendo los últimos movimientos de Ana María, ¿nunca has pensado que parece que te está imitando un poquito?", preguntó entonces Nuria Marín. "Si así lo sintiera, lo diría. Ana María es una mujer que lo ha pasado mal y con la que, creo, muchas veces hemos sido injustos", contestó Esteban, quien apostó por el hecho de que "le ofrecieron ser imagen de un gazpacho y, como es un trabajo, lo cogió, como es lógico". La colaboradora, además, se mostró convencida de que Aldón "no se quiere parecer a mí, ni yo a ella". "Y por cierto, voy a decir algo: estoy ya de decir lo de las carreritas... estoy ya de los títulos hasta aquí", soltaba de repente la colaboradora, situando su mano por encima de su cabeza. "La universidad de la vida, esa es la que vale", la apoyó González, tras lo cual Esteban añadió que "creo que llevar veinticinco años en televisión no es fácil y creo que si estoy, es por algo, no porque sea periodista", en una clara pulla a Riesco.