La publicación de una fotografía del rey emérito Juan Carlos junto a sus hijas Cristina y Elena y algunos de sus nietos, quienes lo habían visitado en en Abu Dabi, fue tema de actualidad en múltiples programas de televisión, 'Sálvame' incluido, durante la tarde del lunes 18 de abril. Al abordar el asunto, como tantas otras veces antes, Belén Esteban volvió a romper una lanza a favor del antiguo monarca, al igual que desveló que, durante su "gira" por el extranjero con motivo de promocionar su marca de alimentación, intentó que le dieran una cita con el padre de Felipe VI que, finalmente, no pudo llevarse a cabo.

Belén Esteban desvela información del rey emérito ante algunos de sus compañeros de 'Sálvame'

"Sé que el rey ha hecho cosas malas, pero también ha hecho muchas cosas buenas", destacó la madrileña, visiblemente molesta, antes de enumerar algunas de ellas. "Si ha hecho cosas malas, que se le juzgue, como a todo ciudadano español. Pero hasta día de hoy, lo que se ha demostrado es que le han quitado la imputación", añadía Esteban, quien también se mostró muy crítica con Corinna Larsen y su denuncia por acoso contra Juan Carlos. Terelu Campos planteó entonces a los presentes si "creéis que el rey Felipe habla con su padre", momento en el que la colaboradora respondió con un tajante e inmediato "sí": "totalmente: el rey Felipe habla con Juan Carlos, porque lo sé".

"Tengo gente que habla con el rey Juan Carlos y, es más, cuando estuve en Dubái, quise ir a ver a Juan Carlos y me puse en contacto con una persona a la que quiero muchísimo y que todo el mundo conocemos aquí", desveló Esteban, tras lo cual matizó que "no me la negó", sino que la reunión no se produjo porque "en esos días él no estaba allí". "No me preguntéis mi fuente, pero os digo que la reina Sofía y el rey emérito Juan Carlos, de vez en cuando, hablan", añadía la madrileña. La colaboradora negó además que la antigua pareja hubiera hablado de Larsen e incluso afirmó que "por Corinna le ha preguntado su hijo, el rey Felipe".

"No es todo como se cuenta"

"No es todo como se cuenta", declaraba Esteban, cuando sus compañeros quisieron saber el porqué de su evidente enfado al hablar del emérito, aunque no quiso desvelar nada más al respecto. Asimismo, la colaboradora confesó que, a pesar de que Juan Carlos hubiera hecho "cosas que nos están bien", "me gustaría que viniese a España y hablase porque muchas cosas que están saliendo, aunque algunas sean verdad, hay otras que no lo son". "Desde aquí, sé que estás en Abu Dabi y que nos ves: ven a España y cuenta todo, porque también has hecho muchas cosas bien. No es justo lo que están haciendo contigo", lanzaba Esteban, al antiguo monarca, para después afirmar sin dudar en absoluto que "el rey no nos ve todos los días, pero sabe lo que se habla en 'Sálvame'".