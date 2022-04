Belén Esteban y Marta Riesco han sido las protagonistas de un nuevo cruce de reproches. Tras una entrevista que realizó Esteban donde "se descojonaba" cuando le preguntaban por Riesco y el anonimato de su familia, la periodista ha reaccionado de la misma manera en 'Ya son las ocho'.

Belén Esteban

"Es que mi familia es anónima y es que no es verdad que les hayan llamado de 'Supervivientes', es que no han llamado. Entonces, yo no puedo fomentar una cosa que no ha sucedido, y más con gente anónima que nunca se ha sentado en nada. Me parece muy injusto y yo, cuando veo a Marta Riesco, me descojono, sinceramente", declaró la de Paracuellos a Europa Press, desatando la guerra.

Tras estas alegaciones, la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' no se quedó callada: "Me descojono de que ella se descojone de mí y luego se ponga tan loca cuando se nombre a su hija, cuando ella no ha pasado por la universidad como yo. Lo que yo he hecho es por amor, porque estaba enamorada, pero lo que ella ha hecho es nada", le reprochó en el programa del 8 de abril.

Ruptura en directo

A pesar de la intensidad del rifirrafe entre Esteban y la periodista, el momento más sorprendente del programa presentado por Sonsoles Ónega fue la ruptura en directo de Marta Riesco con Antonio David Flores , por no haberse presentado a su fiesta de cumpleaños: "Es un golpe muy duro y creo que no voy a poder continuar mi relación después de esto", declaró, sentenciando así su relación con el exagente de la Guardia Civil.