Este mismo fin de semana, saltaba a los medios un vídeo en el que Marta Riesco, rodeada de reporteros, cargaba duramente contra Belén Esteban después de que la colaboradora de 'Sálvame' afirmara en una entrevista que "me descojono" de la reportera de 'El programa de Ana Rosa'. Unas palabras que, lejos de caer en saco roto, parecen haber desencadenado toda una guerra entre ambos fichajes de Telecinco aunque, en esta ocasión, se habría desarrollado fuera de cámara, a primera hora del lunes 11 de abril, en las inmediaciones de Mediaset.

Belén Esteban y Marta Riesco

En sus declaraciones, Riesco afirmaba que "me descojono de que ella se descojone de mí y luego se ponga tan loca cuando se nombre a su hija, cuando ella no ha pasado por la universidad como yo" e incluso afirmó de Esteban que "lo que ella ha hecho es nada", al igual que la acusaba de saltar a la fama por "haber vendido sus penurias en televisión". Concluido el fin de semana y con ambas de regreso en las instalaciones de Mediaset, Riesco habría aprovechado que Esteban se encontraba en las inmediaciones del popular bar La Muralla, habitual punto de reunión de los trabajadores de la compañía, para encararse con la colaboradora de 'Sálvame'.

Tal y como apuntan diversos medios y según han compartido varios testigos, el cara a cara entre ambas mujeres se desarrolló de una forma tensa, hasta el punto de que "las han tenido que separar porque podían haber llegado a las manos". "Ha sido Marta quien ha visto a Belén y ha ido hacia ella y le ha recriminado lo de que se riera de ella. Y Belén, entonces, le ha dicho que vale, que no hacía falta que dijera que no había ido a la universidad porque la gente ya lo sabe y que, por favor, no volviera a hablar de su hija", relataba el testigo, según recoge Semana. Riesco y Esteban se habrían enzarzado "dialécticamente en reproches, hasta que Marta le lanzado un golpe muy bajo, totalmente fuera de lugar, que ha hecho que Belén estalle y que las personas presentes tuvieran que meterse por medio para evitar males mayores".

El significativo silencio en 'Sálvame'

Ante este encontronazo entre Riesco y Esteban, no sorprende demasiado que, durante la tarde de ese mismo día, lunes 11 de abril, 'Sálvame' haya ignorado por completo las palabras de la primera hacia la segunda. Todo ello incluso cuando muchos espectadores habían manifestado en redes sus ganas de ver a la "princesa del pueblo" respondiendo a las duras palabras de Riesco en cuanto reapareciera en el programa de Telecinco. La decisión de guardar silencio al respecto, quizás, se habría tomado no solo para evitar que la colaboradora del espacio saltara más de la cuenta con el tensísimo cara a cara aún reciente, sino también para no dar más voz a la periodista, quien hace apenas unos días denunciaba estar "sufriendo un acoso y derribo increíble por parte del programa 'Sálvame'".