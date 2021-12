El polígrafo de Kiko Matamoros en 'Sábado deluxe' se convirtió en uno de los principales reclamos del programa de La Fábrica de la Tele durante su emisión del 11 de diciembre de 2021. Las preguntas del madrileño estuvieron llenas de polémica, tanta que el colaborador se enfrentó a Belén Esteban y Lydia Lozano antes de que se empezaran a formular las cuestiones.

Belén Esteban y Kiko Matamoros

La tensión entre Esteban y Matamoros ya era palpable desde el comienzo del espacio de Mediaset, aunque la chispa que provocó su bronca en directo fue la respuesta de la madrileña, quien explicó lo que más ganas tenía de que se resolviera durante la entrevista a Matamoros: "Lo de su hija, que no quiere hablar, pero luego habla", comentó la ganadora de 'Gran Hermano VIP 3'. Al escuchar estas palabras, el exmarido de Makoke no dudó en hablar de la familia de la colaboradora: "Eso es como si te digo que hablas tú de tu hija".

La reacción de Esteban no se hizo esperar y estalló contra Matamoros: "Mi hija no se pone en photocalls como la tuya", comenzó diciendo. De hecho, aseguró que su hija "no es famosa" y lanzó una advertencia a Matamoros: "De mi hija, mu", dijo, mientras hacía su particular gesto de mandar callar. De esta manera, la expareja de Jesulín de Ubrique se mostró harta del tema: "Ya llevo mucho esta semana, y tragado", sentenció Esteban.

Matamoros, contra las "facultades" de Lydia Lozano

El enfrentamiento con Belén Esteban no fue el único que protagonizó Matamoros en 'Sábado Deluxe', El colaborador también provocó la ira de Lydia Lozano, quien tuvo que ver cómo el invitado respondía a la pregunta de si la periodista había perdido facultades: "Estoy hasta las narices de aguantar polis insultando a los compañeros", comentó ella. A partir de ahí, comenzaron una serie de descalificativos, de hecho, ambos se definieron como tacaños: "En todos sitios vas por la cara, no pagas ni una copa", le recriminó Lozano al colaborador.