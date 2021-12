El embarazo de María José Campanario y Jesulín de Ubrique sorprendió a la audiencia, enterándose de los hechos a través de la portada de una revista. Al parecer, no serían los únicos que se enteraron por la prensa el 7 de diciembre de 2021, pues Belén Esteban y parte de la familia también conocieron la bonita noticia por los medios de comunicación. Sin embargo, la colaboradora de 'Sálvame' dio sus primeras declaraciones sobre el tema.

Belén Esteban, en la puerta de su casa

La madrileña tuvo que responder a los reporteros que se encontraban en las inmediaciones de su hogar cuando salió a comprar el pan: "Enhorabuena, cuando viene un bebé es una alegría", afirmó Esteban. A pesar de sus buenas intenciones, la conocida como "princesa del pueblo", se sorprendió del interés mediático que suscitaban sus palabras: "Lo que me asombra es ver tanta prensa en la puerta de mi casa. Teníais que estar en Ambiciones", aseguró.

Aunque no estuvo en el plató del espacio de La Fábrica de la Tele, Esteban sí que atendió la llamada en directo de Kiko Hernández, quien le preguntó directamente cómo había conocido la información. La colaboradora quiso ser sincera con su compañero: "Yo ayer cuando fui a trabajar me enteré por David Valldeperas y le dije 'no tengo ni idea'", comunicó la ganadora de 'Gran Hermano VIP 3'.

La reacción de Esteban fue clara y, según parece, no conocía la noticia antes que el resto de los españoles: "Yo creo que me ha sorprendido a mí, a ellos y a todo el mundo", dijo la colaboradora. Sin embargo, volvió a mostrar sus buenos deseos para la pareja: "Puede que no tenga relación con ellos, pero me alegro de que María José esté embarazada y Jesús vaya a ser papá".

No habla de su hija

Belén Esteban lleva varios años sin hablar de su hija y, esta vez, no iba a ser menos. A las preguntas relacionadas con la joven y si esta conocía la noticia, la madrileña dejó claras sus intenciones de no hablar de ella: "Yo habló de mí, no voy a hablar de nadie". De hecho, al ver la insistencia de Kiko Hernández y Nuria Marín en 'Sálvame', intentó zanjar el tema: "Para mí es muy importante la persona que tengo al lado", sentenció.