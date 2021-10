Belén Esteban explica la verdad sobre su supuesto insulto a Ana Rosa Quintana

Los temas que se tratan en 'Sálvame' son muy variados y no siempre las opiniones de los colaboradores coinciden. Es entonces cuando podemos ver cómo estos chocan de una manera brutal, como pasó por ejemplo a finales de septiembre de 2021 con Laura Fa tras su entrevista con Gabriel Rufián. En una de esas tardes, Belén Esteban fue pillada por un micro abierto. "Es que es gilipollas", decía para ella misma, justo después de que Lydia Lozano preguntase a Fa por lo que pensaba de Ana Rosa Quintana.

Belén Esteban y Ana Rosa Quintana

Esto hizo que los espectadores que sí habían escuchado el insulto que había salido de la boca de Belén Esteban pensaran que estaba dirigido hacia Ana Rosa Quintana. No obstante, Esteban ha aclarado lo que ocurrió en una entrevista de FormulaTV que se ha dado el 5 de octubre de 2021 con motivo de la presentación de los nuevos artículos de Sabores de La Esteban, su propia marca de alimentación.

"Yo con Ana Rosa muy bien. Es que eso no fue así. Yo ya lo hablé con ella, y eso iba para otra persona. Con Ana Rosa bien, no. Con Ana Rosa, 100% perfecto. 9 años trabajando con ella. Ana Rosa en mi vida es importante porque la recuerdo con mucho cariño y conmigo se portó 100% bien y yo sé que ella me quiere mucho. Yo lo he hablado con ella, pero no te voy a decir qué es lo que hemos hablado. Ella está conmigo y yo con ella", contestaba la colaboradora de 'Sálvame', despejando cualquier resquicio de duda sobre su magnífica relación con la presentadora de 'El programa de Ana Rosa'.

Su futuro en televisión

Tras arrojar luz sobre aquel incidente, Belén Esteban ha dejado claro que, a pesar de que su negocio de alimentación es su futuro, no tiene previsto dejar la tele, o al menos a corto plazo. "Este va a ser mi futuro, pero yo voy a seguir en televisión. Ahora estoy muy bien, yo miro el presente y ahora sigo muy bien en mi programa. Que quede muy claro que yo no voy a dejar 'Sálvame'", aseguraba también la de Paracuellos de Jarama.