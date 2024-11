Belén Rodríguez abandona temporalmente la televisión: "Me han detectado un tumor en la garganta"

Por Beatriz Prieto |

Este martes 26 de noviembre, los medios han adelantado una entrevista muy personal de Belén Rodríguez quien, de forma inesperada, ha anunciado que deja temporalmente la televisión, donde trabaja en programas como 'Gran Hermano: El debate' o 'Fiesta'. Dicha noticia, sin embargo, tiene una razón de peso: la colaboradora ha sido diagnosticada con un cáncer de garganta.

Ana Rosa envía un mensaje a Belén Rodríguez en 'TardeAR'

La madrileña ha concedido una entrevista a la revista Semana, en la que desvela que, información que compartió con el medio solo horas después de recibir el diagnóstico. Por ello, Rodríguez ha decidido apartarse de la pequeña pantalla, al ser consciente de que

"Yo no quiero dramatizar esto, ni quiero, ni viene con mi personalidad. Esto lo hago porque yo siempre doy la cara y esto es lo que estoy viviendo y ya está", declaraba Rodríguez. Además, en la entrevista la colaboradora también relata cómo acabó descubriendo su diagnóstico: fue tras llevar meses padeciendo dolores en la garganta y de oído, cuando Rodríguez decidió acudir de manera urgente a su centro médico para someterse a todo tipo de pruebas.

El mensaje de Ana Rosa

'TardeAR' abordó el asunto la misma tarde del 26 de noviembre, junto al director de Semana, Jorge Borrajo, quien dio gracias públicamente a Rodríguez por "lo valiente que es. Se ha abierto el corazón con nosotros". El colaborador incluso confesó que "me tiembla a veces la voz al hablar porque creo que mañana, cualquiera que tenga un mínimo de empatía en cuanto lea la entrevista, la va a sentir".

Asimismo, Ana Rosa Quintana apostó por "pensar siempre en positivo" y subrayó que "lo importante es que esté localizado, que no se haya extendido". "Ante el cáncer, no hay que tener tanto miedo a la palabra. Hay que ir al médico, hacer lo que te dicen, hay que tener un pensamiento positivo... No todos los cánceres son iguales. Hay que esperar a tener todas las certezas. Y después, Belén. A por ello", dedicó la presentadora a Rodríguez, de quien señaló que "es como una hermana más".