Por Fernando S. Palenzuela |

Belén Rodríguez entraba a la casa de 'GH VIP 8' el pasado 30 de noviembre con motivo de la prueba semanal. No es la primera vez que la colaboradora sube a Guadalix de la Sierra, y es que su enfado con Carmen Alcayde ha motivado que la organización del reality show haya querido enfrentarlas. En estos días que han pasado juntas, han sido capaces de limar asperezas y acercar posturas.

Anabel Pantoja y Carmen Alcayde en 'GH VIP 8'

Durante una fiesta de superhéroes, la concursante se ponía frente a sus compañeros y las tres huéspedes para comentar cuál era su identidad heroica: "Soy Flash Alcayde y, en tener una bronca y pedir perdón.". La aludida recibía este lamento de buen grado, agradeciéndoselo y levantándose para abrazarla.

"Me ha alegrado muchísimo que me pida perdón, evidentemente. Si me pide perdón por una mala tarde, ya sabe perfectamente por el motivo que yo estoy enfadada, que yo no se lo he dicho", explicaba la tertuliana de 'GH VIP: El debate' en el confesionario. "Pero vamos, que ya está, que aquí quedó la cosa. Mejor así, una relación cordial y ya está". Con este perdón, parece que las que en un pasado fueran amigas consiguen enterrar el hacha de guerra tras las palabras pronunciadas por Alcayde en 'Sálvame' cuando Rodríguez estaba en el ojo del huracán.

Anabel Pantoja, segunda contendiente

También en relación al programa de La Fábrica de la Tele, Anabel Pantoja tenía un comentario que reprochar a Carmen Alcayde. En un momento en el que la concursante le estaba haciendo a la invitada un crepe, la primera le preguntaba qué fue lo que le hizo sentir mal, ya que no se acordaba. "Tengo una frase tuya aquí que fue... Que tú me juzgues como hija y me digas que estoy de vacaciones y que me baje de un barco para ir a ver a mi padre. ¿Quién eres tú, tía? Porque yo te podría decir: 've tú a cuidar a tus hijos'. Y yo sé que tú estás aquí trabajando. Pero es que yo me había ido cuatro meses a pasar hambre para ganar dinero para mi vida y para él y tenía derecho a irme de vacaciones y a montar en un barco no, en cuatro si quería", respondía la sobrina de Isabel Pantoja.

"Ese comentario dije: 'no sé ni cómo le ha salido a ella'. Porque nunca te he visto a ti siendo tan cruel", continuaba. "Pues a veces lo soy y luego me arrepiento cantidad", aseguraba la valenciana. Pantoja afirmaba que no basta con pedir perdón por WhatsApp, dado que "el daño ya está hecho": "¿Tú no controlas que te están viendo 3 millones de personas por la tarde y que esas 3 millones de personas pueden pensar que soy una puta mala hija?". "Ahí no hice bien, Anabel (...) Contigo no lo he hecho bien, en esa ocasión y en otras que no vamos a hablar porque me parece que no hay que recordar", aceptaba la finalista de 'GH VIP'.