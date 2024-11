Por Beatriz Prieto |

La tarde del martes 26 de noviembre, la prensa se hizo eco de una entrevista de Belén Rodríguez, quien comunicaba su decisión de abandonar temporalmente la televisión tras ser diagnosticada con un cáncer de garganta. Una preocupante noticia que abordaron brevemente en 'Ni que fuéramos Shhh', con Kiko Hernández y Belén Esteban en plató, dada la estrecha relación del primero con la que fuera su examiga y excompañera de 'Sálvame', donde el madrileño dedicó unas, quizás, inesperadas palabras a Rodríguez.

Belén Esteban habla de Belén Rodríguez en 'Ni que fuéramos Shhh'

"Todos aquí hemos tenido relación con Belén, pero", indagó Javier de Hoyos , tras mostrar a sus compañeros la portada de la revista Semana que salía al día siguiente, con Rodríguez de protagonista., confesó el madrileño, cuya relación con su paisana se rompió a raíz de las informaciones que fueron surgiendo en 'Sálvame' sobre lo que Rodríguez, además de otras rencillas.

Al contrario de lo que pensaban en el programa, Hernández reconoció que "mi proceso ya lo he llevado, porque me he enterado al mediodía". "Y cuando ves algo así, realmente te das cuenta de donde está lo importante de la vida y donde está lo importante de la amistad. Cuando ves esto, se te olvida todo lo malo, te quedas con todo lo bueno", añadió el colaborador quien, además, compartió confesó que "me gustaría hablar con ella y decirle que aquí me tiene y que me va a tener, si ella quiere, para acompañarla en este proceso". "Hemos tenido muchas diferencias pero ahora yo si puedo hacer algo para ayudarla lo más mínimo, cualquier cosa, lo que ella necesite, desde luego ahí voy a estar", recalcó el madrileño.

"Tiene momentos de bajón"

Hernández reconoció que "me han venido muchos recuerdos, muchas cosas, muchos años": "Yo espero que sea algo que va a superar. Ella es una persona fuerte y sé que lo va a superar". "Yo voy a estar ahí y, si me necesita, voy a ayudarla en todo lo que pueda en este proceso", insistió el colaborador, antes de que Esteban tomara la palabra y desvelara que "yo lo sabía, ella me llamó la semana pasada", dado que hablaban cada mañana. La madrileña desveló además que Rodríguez le había dicho que "solo quiero que sepas que te quiero mucho y tengo cáncer".

Un abrazo muy fuerte, Belén. pic.twitter.com/nVROLloqhj — FABRICANTES STUDIO (@fabricantestv) November 26, 2024

"Lo que nos dijimos ella y yo, me lo quedo para mí", añadió Esteban, quien recordó que, "cuando tuvieron el problema, Kiko lo sabe, lo pasé mal, porque lo quiero a él y la quiero a ella". Además, la colaboradora confesó que el gesto de Hernández "es bonito, me he emocionado" y apuntó sobre Rodríguez que "sí la veo con fuerza, pero tiene momentos de bajón. Es que no nos lo esperábamos". "Desde aquí evidentemente le mandamos todo nuestro apoyo, nuestra fuerza y muchísimo ánimo", dedicó por su parte De Hoyos, dando por zanjado el tema, dado que hablarían de la entrevista al día siguiente.