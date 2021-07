La particular guerra en los platós de Mediaset a consecuencia del relato de Rocío Carrasco sigue cobrándose víctimas. De hecho, Belén Rodríguez ha señalado de forma contundente a Rocío Flores como la instigadora del supuesto "veto" que le impide colaborar en las galas de 'Supervivientes 2021'. ¿Tendrá la periodista alguna información que le permita aseverar su existencia?

Belén Rodríguez, indignada en 'Viernes deluxe'

Fue durante la emisión de 'Viernes deluxe' en la noche del 9 de junio cuando Rodríguez se mostró muy crítica con todo lo que estaba ocurriendo en su vida profesional: "Estoy cansada de estas personas que juegan con mi trabajo", comenzó exponiendo en alusión a Flores y a su padre Antonio David. Visiblemente tensa y contundente a la vez, prosiguió con su alegato.

Belén Rodríguez quiso recalcar la situación que atañe a las personas que estaba describiendo, reiterando que al exmarido de Rocío Carrasco "le despidieron de Mediaset", sin pasar por alto "que su hija ha sido condenada por maltratar a su madre durante tres años y por darle una paliza a su madre", sentenció sin un ápice de duda. "Esa es la que está pidiendo mi despido dos días consecutivos", terminó exponiendo.

Marta López niega el veto

Marta López estuvo presente en plató al mismo tiempo y quiso romper una lanza a favor de Rocío Flores, asegurando que tal veto no existía, sino que había otras razones de peso por las que no colaboraba en 'Supervivientes 2021'. No obstante, Belén Rodríguez, incrédula, volvió a repetir la misma idea: "Lo pidió tanto que yo no he vuelto a trabajar. Ese es el tema", sentenció en referencia al reality hondureño.