La amistad entre Marta López y Belén Rodríguez parece estar sentenciada, o así lo habrían confirmado ambas en 'Viernes deluxe'. Rodríguez no habría perdonado a la que era su amiga su buena relación con Rocío Flores y su defensa a Olga Moreno en 'Supervivientes'. En el debate del programa, Miguel Frigenti le dijo a López que "en vez de una colaboradora pareces una defensora de Olga Moreno".

Belén Rodríguez y Marta López confirman su enemistad

Belén Rodríguez no dudó en aprovechar la oportunidad para meter el dedo en la llaga y bautizó a la colaboradora como "Marta Flores", después de que saliera a la luz una fotografía que desvelaba el buen rollo entre la colaboradora y la hija de Antonio David Flores. Esto no gustó nada a López, asegurando que le han sentado muy mal los comentarios de la que fuera su amiga.

"Yo respeto lo que dijo Belén el otro día, y por el cariño que le he tenido tantos años no voy a decir nada", confirmó López, después de confirmar que las dos no se hablaban fuera de plató. Rodríguez no dudó en contestar a la colaboradora, a la que le aseguró que "yo a ti no te doy ni medio programa. La exconcursante de 'Supervivientes' no dudó en responder esta vez: "Perdona, es que tú a mí no me has dado medio programa en tu vida. Gracias a Dios, ni te he necesitado en mi vida".

Enfrentadas por Rocío Carrasco

La enemistad de Marta López y Belén Rodríguez viene a raíz del testimonio de Rocío Carrasco en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Belén Rodríguez es amiga de la hija de Rocío Jurado y estuvo en el plató mientras se retransmitía el documental, siendo una de sus mayores defensoras, por lo que la amistad de Marta López con Olga Moreno y Rocío Flores no ha gustado nada a la colaboradora.