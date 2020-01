Jiménez Losantos, sobre su pasado comunista y el terrible suceso que marcó su vida: "Me pegaron un tiro"

El locutor Federico Jiménez Losantos abrió las puertas de su casa a Bertín Osborne para charlar sobre algo a lo que no tiene muy acostumbrados a sus oyentes, su vida personal. La entrevista ha sido incluida en el programa del viernes 24 de enero de 'Mi casa es la tuya' y en ella, el cantante ha repasado junto a Losantos la actualidad del país, donde no podía falta el clima político que se está viviendo en Cataluña, el porqué de su rechazo al comunismo o cómo es su vida junto a su mujer, María.

Bertín Osborne y Federico Jiménez Losantos charlando en 'Mi casa es la tuya'

El encuentro con Osborne fue un viaje a su infancia, el periodista rememoró junto al presentador de televisión cómo fue su juventud siendo alumno de José Antonio Labordeta así como el ambiente en el que se crió con dos padres de bandos distintos. Y aunque en su juventud él tenía claro cuáles eras sus ideas políticas, más de izquierdas, también reveló a Bertín el motivo que le llevó a romper con el comunismo. Después de su viaje a China y de ver con sus propios ojos el tipo de vida que se vivía allí, así como la falta de libertad de la que carecía a población, Losantos comentó al cantante la dura decisión que tomó y que marcaría su vida de ahí en adelante: "Ahí es donde me hice anticomunista sentimental y científico".

En su entrevista, el veterano locutor de radio admitió a Osborne que "tiene siete vidas" por haber sobrevivido a varios golpes de la vida, como cuando estuvo a punto de morir con tan solo siete años: "Tengo más vidas que los gatos. A los siete era muy flaquito, pero tenía mucho genio. En Teruel salimos así. Y el médico pensó que yo estaba mal y me medicó. Caí en la cama durante tres meses por una dosis errónea de esa medicación hasta que mi padre me llevó a otro médico. Desde entonces mi confianza en la medicina es total, en los médicos no tanto".

El día que le secuestraron

El periodista también habló sobre uno de los episodios más impactantes de su vida, y desveló a Bertín que fue secuestrado por la banda Terra Lliure cuando se encontraba en el instituto: "Me sacaron del instituto y me llevaron a un árbol. Me secuestraron y me pegaron un tiro por firmar un manifiesto pidiendo la igualdad lingüística", reveló sin pelos en la lengua. "Estaba con una amiga a la que también se llevaron y gracias a la cual sobreviví. Ella consiguió soltarse, me medio desata y baja a la carretera. Da la casualidad que pasó un coche que hacía patrulla, me cogieron rápidamente y me llevaron al hospital", añadió a su declaración.

Federico Jiménez Losantos habla sobre los hechos más significativos de su vida en 'Mi casa es la tuya'

Después de todo lo vivido y siendo un claro objetivo de ETA, el aragonés decidió abandonar España y se fue a vivir a Estados Unidos, desde entonces asegura al presentador que "siempre ha llevado protección". Sin tapujo alguno, Losantos aclaró abiertamente a Bertín que "de rojo no le queda ni la ropa interior" al mismo tiempo que aprovechó la visita de este a su casa, para arremeter contra la izquierda: "A diferencia de ellos, yo sí sé lo que es el comunismo, sí me he leído los clásicos. Ellos son de medio pelo. Si un concejal de Podemos se leyera la mitad de los libros de comunismo que tengo, le daba un infarto ideológico", sentenció el periodista.

La invitación de Monedero y la mujer de Losantos

Jiménez Losantos aprovechó la charla con Bertín para revelarle que no entiende la obstinación de Monedero por ir a su programa y se ha pronunciado al respecto: "¿Cómo voy a ir a hablar con alguien que no sabe de comunismo? Yo solo hablo con gente de bien, pero con un tío que es capaz de cobrar de las narcodictaduras bolivarianas...", justificó el periodista al cantante. Después de hablar de política, el presentador de 'Mi casa en la tuya' se llevó una grata sorpresa durante la comida y es que pudo conocer por primera vez a María Prado, la mujer del locutor, que confesó a Bertín, que en ocasiones, su marido "le pone tan nerviosa cuando lo escucha en la radio, que tiene que apagarla".