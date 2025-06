Por Roberto Ponce López |

Supervivientes ' vivió uno de sus episodios más polémicos de los últimos años con la acusación que Álvaro Escassi hizo sobre José Carlos Montoya . El lío llegó hasta tal punto que la dirección del programa tuvo quey emitir un comunicado en el que aclaraban todo lo sucedido entre el de Utrera y Anita Williams

Además de ello, el programa emitió las imágenes íntegras de ese momento en el cual Escassi dijo que Montoya se había comportado de forma violenta con la barcelonesa. Tras haber desmentido todo y haber demostrado que las cosas no fueron tal y como las dijo el jinete, la relación entre los supervivientes había quedado mermada.

Álvaro Escassi y José Carlos Montoya sellaron la paz con un beso en 'Supervivientes: Tierra de nadie'

Sin embargo, la recta final del concurso de supervivencia está creando un ambiente cordial entre los concursantes, que han querido enterrar el hacha de guerra y resolver todos los conflictos para poder vivir sus últimos días en Honduras de la mejor forma posible. En la gala de 'Supervivientes: Tierra de nadie' pudimos ver un vídeo en el que Escassi le decía a Montoya: "Montoya, ¿tregua un poco?". El de Utrera le contestó sí, pero el jinete quería que le mirase a la cara y que tuvieran un momento real entre los dos. Montoya así lo hizo y le comentó: "De verdad que sí. Si yo en la playa no me peleo. Son las formas, las situaciones...".

Tras esta conversación, los supervivientes se montaron en un cayuco que les llevó a su playa. En ese trayecto los dos protagonistas de esa polémica siguieron acercando posturas y tuvieron un momento divertido entre ellos. "Mirarme lo que voy a hacer ahora, enfocadme", comentó Montoya al cámara que estaba con ellos antes de darle un beso en la boca a Escassi, quien lo recibió entre risas y se levantó para darle otro al sevillano.

Los concursantes de 'Supervivientes 2025' en la recta final del reality

Acto seguido Montoya se levantó y le enseñó el culo al jinete mientras le decía: "Me vas a decir que me huele la boca. No me huele la boca y el culo tampoco me huele". Ante la sorpresa de Carlos Sobera al ver las imágenes entre los concursantes, Escassi le comentó, con sorna, que él sentía que su compañero en la isla le miraba de reojo mucho durante las últimas semanas y que notaba que iba pasar.

También hubo una sentida reconciliación con Anita

Por su parte, el jugador de polo también quiso hacer las paces con Anita Williams. En ese mismo trayecto en el que besó a Montoya, la barcelonesa dijo: "Soy la resistencia. Lo siento chicos, no os libráis de mí ni de broma". Ante ese comentario Escassi le respondió sonriéndole: "No teníamos ninguna esperanza", y acto seguido se fundieron en un emotivo abrazo que acabó con un "os quiero mucho a todos" por parte de la superviviente.