Por Redacción |

Bigote Arrocet vuelve a estar de actualidad después de que se calmara la polémica por sus palabras hacia la familia de María Teresa Campos una vez que la presentadora murió. En esta ocasión, el cómico ha regresado a la primera plana por la relación que mantiene con una joven de 27 años y que salió a la luz a finales de febrero.

Bigote Arrocet

Por eso mismo,. Arrocet estuvo unos días en Londres, pero regresó a Madrid, donde una de sus paradas iban a ser los estudios de Mediaset España., con un feo gesto que obligó al equipo del programa de Mandarina a buscar un sustituto de última hora.

'Vamos a ver' se encontraba hablando de los últimos pasos de la expareja de Campos cuando Joaquín Prat le comentó a la reportera que si lo veía le preguntara por su participación en '¡De viernes!'. En ese momento, Pepe del Real aportaba la información que tenía al respecto: "Los compañeros de '¡De viernes!', ayer (29 de febrero) vieron que Bigote no daba señales de vida. Habían firmado un precontrato y alguien del equipo se dirige a los apartamentos (...) en los que está Bigote".

Sin dar explicaciones

Tal y como explicaba el colaborador del magacín de Telecinco, el equipo de producción llamó al telefonillo del apartamento, al cual respondió Arrocet: "Dice: 'hola, ¿quién es?'. Y cuando la persona de producción de '¡De viernes!' le dice 'hola, Bigote', cambia el tono de voz y dice: 'aquí no hay ningún Bigote'". Del Real aseguraba que el exconcursante de 'Secret Story: La casa de los secretos' había dado plantón al equipo de '¡De viernes!' y exponía las razones: "Entiendo que prefiere hablar en una revista y que no le pregunten ni lo incomoden con cuestiones que no le interesan".