Por Toño García Rodríguez |

'Supervivientes 2024' vivió este domingo 9 de junio su decimocuarta gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' con Sandra Barneda, en la que los concursantes vivieron algo insólito hasta ahora: una expulsión sorpresa. A pesar de que siempre se producen los jueves de manera semanal, en esta ocasión Miri Pérez-Cabrero descubría que su aventura en Honduras pondría fin esa misma noche. Tras esto, la gala concluyó con unas nominaciones que pusieron en juego el concurso de Blanca Manchón, Gorka Ibarguren y Marieta Díaz.

Concursantes en la palapa de 'Supervivientes'

Tras conocer la expulsión de Miri, llegó el momento de que Gorka y Rubén Torres jugasen, pues ambos tenían las mejores marcas en la prueba prelíder. Finalmente,en la edición, logrando la inmunidad de cara a las nominaciones. Después, regresaban a la palapa con sus compañeros

Los concursantes más votados por sus compañeros fueron Blanca Manchón y Gorka Ibarguren, ambos con empate a dos. Tras ello, llegó el momento de la nominación directa de Torres, que en esta ocasión, lo tuvo más difícil que nunca: "No querría nominar a nadie. Igual que otras veces lo he hecho a dedo tan tranquilo, esta vez no quiero, pero al final se acaba, vamos siendo pocos y tengo que hacerlo". De este modo y "por descarte", el bombero decidió sumar a Marieta a la lista de nominados.

Doble expulsión

Con estos tres nominados, los concursantes de 'Supervivientes' afrontan esta semana su segunda expulsión. Por primera vez, han nominado dos veces durante la misma semana y perderán a dos de sus compañeros, que viajarán de vuelta a España. La primera ya ha sido Miri Pérez-Cabrero, que se despidió muy emocionada de la isla y agradeció a la organización del reality la oportunidad de haber participado. Será este jueves 13 de junio cuando podamos conocer quién será el segundo eliminado.