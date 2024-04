Por Mario de Hipólito de Sande |

El lunes 22 de abril, durante la cuarta gala de 'MasterChef 12', han acudido a las cocinas dos exconcursantes de 'MasterChef Celebrity 8', Blanca Romero y Toñi Moreno. Ninguna ha podido evitar comentar su paso por el programa al verse en las famosas instalaciones de nuevo. "Acabaste cocinando mejor que yo", le confesó Romero a su compañera, con la que conectó muy bien desde el principio en su edición. Sin embargo, a pesar de que la actriz era una de las participantes con más nivel, no pasó de la semifinal, quedando en quinta posición.

Blanca Romero y Toñi Moreno en 'MasterChef 12'

Toñi Moreno aprovechó la ocasión para recordar el momento en el que. "Tú en cuanto supiste que los 70.000 euros no eran para ti, que eran para la ONG dijiste yo ya...", dijo la presentadora., pero Moreno continúo con su versión. "", siguió contando.

Ante la atenta escucha de los participantes de la actual edición, Blanca Romero contó la versión definitiva de su sorpresa. "Es que ya los había gastado. ¿Cómo no me va a dar vuelta a la cabeza? Todos invertidos, en una acera nueva, iba a cambiar los zócalos, las ventanas... Todo gastado", confesó la modelo, que daba por hecho que ganaría el premio. Además, recalcó que no le molestó que el dinero fuera para una ONG, el problema fue que ya se había gastado ese dinero.

¿Tiró la toalla Blanca Romero?

A pesar de que Blanca Romero era una de las favoritas, tanto del jurado de 'MasterChef Celebrity 8' como del público, justo antes de la gran final se pudo observar un cambio en su actitud que la llevó a ser expulsada en la semifinal. Por eso, ahora que se ha conocido la decepción de la modelo al saber que no recuperaría el dinero que ya había invertido, cobra fuerza la teoría de que dejara de luchar por el premio del talent culinario de Shine Iberia.