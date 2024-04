Por Fernando S. Palenzuela |

La prueba de eliminación del tercer programa de 'MasterChef 12' consistió en una batalla de repostería. Los aspirantes con el delantal negro se tuvieron que enfrentar a elaborar diferentes dulces y, según fueran superando las pruebas o no, subían a la galería o pasaban a la siguiente etapa. Después de que Samya conquistara el primer cocinado de la noche, su capitanía en exteriores se le resistió hasta el punto de quedarse en la cuerda floja.

Pulga prueba el plato de Samya en 'MasterChef 12'

La polémica concursante suspendió con las yemas de Santa Teresa, pero Jordi Cruz confirmaba que su elaboración estaba bien, pero Pulga no parecía pensar lo mismo desde la galería: "...". Mientras el resto de jueces confirmaba que había hecho un buen trabajo, el aspirante soltaba: "". Tras valorar a todos, Pepe Rodríguez se llevaba el plato de Samya al atril,

A la hora de elegir quiénes eran los salvados, el jurado incluía el de Samya, y Rodríguez aportaba un dato extra a su comunicado: "Hay gente como en todos los sitios que dudan a veces de nuestro criterio, por eso he cogido los bollitos". El cocinero se dirigía directamente a Pulga para ofrecerle probarlo por si no confiaba en la sabiduría del jurado. "Me parecía que tenías dudas de nuestro criterio. Tienes aquí el bollo, puedes probarlo", completaba el toledano. Pulga aceptaba bajar para comprobar por sí mismo si Samya merecía salvarse.

Su opinión final

El jurado le daba a probar a Pulga el bollo que había traído como muestra 'MasterChef' para que se tomara ese y el de Samya. Después de probar los dos, el aspirante se retractaba y aseguraba que se compraría el de Samya. "Yo no sé qué se piensan que soy: ¿cortita? ¿Eres más inteligente que yo? Baja un poquito ese ego, bonito", se defendía la marroquí en los totales.

"Pulga, lo que tienes que hacer es creer un poquito más en este jurado porque creo que no tenemos que estar en cada programa justificándonos", indicaba Jordi Cruz. Pulga daba un paso atrás y aceptaba que llevaban razón. "Me estoy sintiendo absolutamente fatal. Es un pan que está perfectamente cocinado por fuera, con el sabor del sésamo, bien cocinado por dentro. Efectivamente, estos jueces son extraordinariamente justos con el plato que se ha cocinado en el momento", explicaba en los totales. En suma, cuando subía a la galería le confesaba a Alberto que era el mejor bizcocho que se había comido en su vida.