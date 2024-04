Lista completa de concursantes de 'MasterChef Celebrity 9'

Por Redacción |

Aunque está en marcha la emisión de la duodécima edición de 'MasterChef', las miras de RTVE y Shine Iberia ya están puestas en 'MasterChef Celebrity', que llegará en otoño con su novena edición. La Corporación se ha adelantado a las filtraciones y, sabiendo tan solo unos pocos nombres, ya ha desvelado a todo su casting al completo.

El aristócrata y empresario Pocholo Martínez-Bordiú se adentrará en una nueva aventura televisiva. De este modo, Pocholo volverá a convertirse en concursante de un talent desde su participación en ' Hotel Glam ', en Telecinco y 'Aventura en África', en Antena 3.

Alejada de la política, la expresidenta de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular, Cristina Cifuentes, se incorpora como concursante a las cocinas de 'MasterChef Celebrity'. Sigue así los pasos de otra expolítica del mismo partido, Celia Villalobos, que ya participó con bastante éxito en la edición de 2020. Cifuentes sigue ligada al mundo de la televisión en el que se introdujo en el año 2020. Con apariciones esporádicas en 'Sálvame' y en el 'Deluxe', saltó a ser colaboradora en 'El programa de Ana Rosa', 'Todo es mentira' y 'Ya es mediodía'. También ligada a Mediaset, participó en 'La última cena' y en 'Los miedos de...', mientras que su última participación como concursante fue en 'Traitors España', el reality de HBO Max.

Topacio Fresh lleva años trabajando como galerista de arte, pero su popularidad llegó en 2011 con sus enorme carisma en el reality de 'Alaska y Mario'. Mucha gente la conoce como la amiga de este matrimonio, pero en múltiples ocasiones ha demostrado que es mucho más que eso. Después de haber hecho también sus pinitos como actriz en series como 'Paquita Salas', 'Looser' o 'Veneno', ahora la veremos dándolo todo entre los fogones.

La actriz María León se enfrentará a los fogones de 'MasterChef Celebrity' tres años después de que su madre, Carmina Barrios, se quedara a las puertas de la final. Así pues, la hermana de Paco León explorará un terreno inusitado para ella como el del entretenimiento tras haber despuntado principalmente en la televisión con 'Allí abajo', 'Con el culo al aire', 'La casa de las flores', 'Heridas' o 'El hijo zurdo', aunque también ha brillado en el cine con trabajos como el de 'La voz dormida', que le valió el Goya.

Tras haber hecho algunos papeles en grandes series, la popularidad de Rubén Ochandiano llegó con 'Al salir de clase', serie que dejó para dedicarse al cine, un medio en el que ha participado en más de veinte películas. Aunque siempre ha estado alejado del mundo del entretenimiento, entrar en las cocinas de 'MasterChef Celebrity' no será la primera participación de Rubén Ochandiano en un programa, pues ya se animó a ser uno de los protagonistas de 'Traitors España'.

José Lamuño se va a poner el delantal de 'MasterChef Celebrity' para vivir su primera participación como concursante en un talent. Si bien es cierto que ha participado en varias ocasiones como invitado en 'Pasapalabra', así como colaborador de 'Zapeando', su carrera no ha estado tan centrada en el entretenimiento, sino en las series de televisión, destacando 'Un golpe de suerte', 'Hospital Central', 'La que se avecina', 'Servir y proteger' y 'Amar es para siempre'.

En el mismo año en el que se producirá su regreso al mundo de la ficción de la mano de 'Eva & Nicole', Hiba Abouk también se aproximará a la telerrealidad para demostrar sus habilidades gastronómicas. En esta aventura compartirá plató con María León, quien fuera su compañera de elenco en la comedia televisiva 'Con el culo al aire'. En la pequeña pantalla, la actriz de origen tunecino se hizo un nombre con su rol en 'El Príncipe', y en 'La isla de los nominados' ya coqueteó con el mundo de los realities, aunque desde el prisma de la ficción.

Abogada, influencer, humorista, presentadora y, ahora también, concursante de un talent show culinario. La polifacética Inés Hernand se pondrá el delantal de 'MasterChef Celebrity' para meterse en las cocinas de la novena edición. Gracias al éxito de sus vídeos en YouTube, la madrileña saltó a Radiotelevisión Española como conductora de 'Gen Playz' en la plataforma Playz, llegando a ganar un Premio Ondas al Mejor Programa de Entretenimiento en 2021. Desde entonces, no ha dejado de estar omnipresente en numerosos formatos como presentadora de Benidorm Fest o 'No sé de qué me hablas', así como colaboradora de 'La resistencia' o 'Y ahora, Sonsoles', entre otros. Además, dirige junto a Nerea Pérez de las Heras el podcast 'Saldremos mejores', donde analizan la actualidad sociopolítica.

Tras Juan Avellaneda, María Escoté y Josie, entre otros, Pelayo Díaz se suma a la lista de estistas que se convierten en aspirantes de 'MasterChef Celebrity'. Él es un rostro muy habitual en televisión. Desde que entre en el medio como coach de 'Cámbiame' (y sus versiones 'Premium' y 'De noche'), no ha dejado de participar en otros formatos como 'Sálvame', 'Sálvame Fashion Week' o 'GH VIP: El debate', ha estado como invitado en 'Las Campos', 'El cazador' o 'Viajando con Chester', y fue concursante de 'Bailando con las estrellas'.

Después de estar casi dos décadas ligada al personaje de Manolita, Itziar Miranda se sumerge en su primer proyecto televisivo tras el desenlace de 'Amar es para siempre'. La actriz se convierte en concursante de la novena edición de 'MasterChef Celebrity' donde deberá poner en práctica todos los conocimientos adquiridos gracias a su icónico personaje, que era la dueña de El Asturiano, el bar más característico de la ficticia Plaza de los Frutos. Curiosamente, su inseparable Manuel Baqueiro, el intérprete de Marcelino en 'Amar', fue concursante y segundo finalista de la séptima edición del talent show culinario de Shine Iberia.

El eterno Comisario de 'Águila Roja' volverá a cruzar las puertas de RTVE para desempeñar un rol muy diferente. Al igual que muchos de sus colegas, el actor Francis Lorenzo no está acostumbrado al mundo de los talents, aunque sí ha hecho sus pinitos en la no ficción con su puntual aparición en 'Mi casa es la tuya' y como presentador de 'España a ras de cielo'. En cualquier caso, su fama tiene mucho más que ver con sus extensas intervenciones en series como 'Médico de familia', 'Mis adorables vecinos' o 'Compañeros'.

Nerea Garmendia ha sabido compaginar a la perfección el entretenimiento y las series de televisión. Se hizo popular en Euskadi con 'Vaya semanita' y muy pronto dio el salto a la ficción nacional dando vida a Ruth Montalbán en 'Los hombres de Paco'. Tras muchas participaciones en multitud de ficciones, le llegó otra gran oportunidad en 'Allí Abajo' con Gotzone Abaroa. En programas, también ha estado en varios de la autonómica vasca, además de haber sido colaboradora en 'La noche con... Fuentes y cía' o 'Amigas y conocidas'. Cabe resaltar que también ha sido concursante de otro formato: 'Splash! Famosos al agua', en 2013.

Tras testar el universo influencers con Daniel Illescas, 'MasterChef Celebrity' vuelve a pescar en las redes a una de las aspirantes de la novena edición. Marina Rivers tendrá que dejar de lado su móvil para coger los cuchillos y enfrentarse a los fogones del talent show culinario de La 1. Con 7,4 millones de seguidores en TikTok y 2 millones en Instagram, esta joven atraviesa un dulce momento profesional como una de las creadoras de contenido más destacadas del panorama español Pero, más allá de protagonizar campañas publicitarias, la tiktoker ha saltado a la pequeña pantalla como colaboradora de 'TardeAR', el magacín que presenta Ana Rosa Quintana en Telecinco. Además, compagina su trabajo en Internet con el doble grado de Derecho y Economía en España.

Raúl Gómez dejará de correr maratones para lanzarse a una carrera no menos extenuante. Tras las tímidas acogidas de 'Todos contra 1' y 'En busca del Nirvana', el carismático presentador catalán pondrá en barbecho su faceta de presentador y, en esta ocasión, se la jugará como aspirante a noveno ganador de 'MasterChef Celebrity'. A lo largo de los últimos veinte años, le hemos visto evolucionar desde sus reportajes en 'Caiga quien caiga' o 'Channel Nº 4' hasta su época de plenitud al frente de 'Maraton Man' o 'El running show' en Movistar. Desde entonces, también se ha dejado ver en 'Pasapalabra' o en 'Tu cara me suena', donde imitó a Ojete Calor junto a David Fernández (que le puede dar algún que otro consejo para no ser el primer expulsado de esta edición).

Antonio Manuel Álvarez Vélez, conocido artísticamente como Pitingo, dejará aparcados los escenarios para meterse de lleno en las cocinas de 'MasterChef Celebrity 9'. El popular cantante vuelve a coquetear con la televisión donde ya tiene experiencia tanto de concursante como de jurado de formatos de talentos. El arista debutó en 2013 como juez de 'El número uno' en Antena 3 y, posteriormente, repitió con este rol en 'Insuperables' en La 1. Por otro lado, como concursante probó suerte en 'Por arte de magia', la adaptación española de 'The Magicians', junto a populares magos. Además, en 2008, le puso voz a la sintonía de la serie 'Cuéntame cómo pasó' en su décima temporada.

Para que no falte el sentido del humor, RTVE y Shine Iberia han decidido contar con una de las mitades de Gomaespuma, Juan Luis Cano, que, poco después de su reencuentro benéfico con Guillermo Fesser, se abrirá paso entre el plantel de celebrities de 'MasterChef'. Más asociado a la radio que a la televisión, Cano saltó a la fama en los años ochenta junto a Fesser en Antena 3 Radio. Su colaboración se extendió hasta 2007, cuando el icónico 'Gomaespuma' llegó a su fin, aunque la marca ha tenido tanto calado que llegó a dar pie a un programa en Telecinco a mediados de los noventa y a una fundación que se mantiene operativa a día de hoy.