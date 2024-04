La duodécima edición de 'MasterChef' alcanzó su tercera entrega semanal el lunes 15 de abril, tras la expulsión de Adriana en una complicada prueba eliminatoria. Un nuevo programa en el que el resto de aspirantes se enfrentaron a tres nuevos desafíos que concluyeron con la marcha de Ramón tras tres rondas de batallas en el último reto.

El desafío inaugural consistió en, que eligieron por turnos, y a los que podían incorporar cinco ingredientes más. No obstante, uno de ellos tuvo ocasión de elegir cocinar con Loreto, ganadora de ' MasterChef Junior 10 ', renunciando a uno de los ingredientes principales., con gran acierto, puesto que consiguió quedar entre los mejores con una "idea buena y sencilla",, tras el batacazo generalizado de la mayoría de los aspirantes.

Estas dos últimas, de hecho, presentaron los mejores platos del reto, en el que cual Samya quedó en primer lugar y recibió una inesperada ventaja que le dio el privilegio secreto de ser, en cierto modo, repescada automáticamente en caso de ser expulsada. Asimismo, tanto la marroquí como María aceptaron la capitanía en la prueba de exteriores, donde la segunda pudo formar su equipo, mientras que la primera escogió los platos. Sin embargo, a pesar de ser un cocinado en homenaje a las víctimas del 11-M, el cocinado de ambos equipos acabó con tanto retraso que obligó a los jueces y a la chef Pepa Muñoz a tomar las riendas.

"Seguros que mis compañeros han pensado mis cosas cuando he ganado. Pero claro, no me lo van a decir porque son unos falsos" @samyamchef12 #MasterChef pic.twitter.com/Hmk91cRBqt